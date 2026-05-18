Barbra Streisand verpasst die ihr gewidmete Abschlussfeier in Cannes wegen Knieverletzung

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Barbra Streisand wird nicht bei den diesjährigen Filmfestspielen Cannes erscheinen – wo ihr eine Ehren-Palme d’Or verliehen werden sollte –, nachdem sie sich eine Knieverletzung zugezogen hat.

Die Schauspielerin und Sängerin war eigentlich für die Preisverleihung bei der Abschlusszeremonie am 23. Mai eingeplant. Die Festivalorganisatoren gaben jedoch am Sonntag bekannt, sie seien „soeben darüber informiert worden, dass Frau Barbra Streisand nicht an der Zeremonie teilnehmen kann“.

„Auf Anraten meiner Ärzte bin ich, während ich mich weiterhin von einer Knieverletzung erhole, leider nicht in der Lage, in diesem Jahr am Festival de Cannes teilzunehmen“, erklärte Streisand in einem Statement. „Aber ich bin zutiefst geehrt, die Ehren-Palme d’Or zu erhalten, und hatte mich so sehr darauf gefreut, die außergewöhnlichen Filme der 79. Ausgabe zu feiern.“

Streisand fuhr fort: „Ich hatte mich auch sehr darauf gefreut, Zeit mit Kollegen zu verbringen, die ich so bewundere – und natürlich nach Frankreich zurückzukehren, einem Ort, den ich immer geliebt habe. Auch wenn es mir leid tut, dass ich nicht persönlich dabei sein kann, möchte ich allen Filmemachern aus aller Welt meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen, deren außergewöhnliches Talent und kreative Vision in diesem Jahr gefeiert werden. Mein aufrichtiger Dank gilt dem Festival und allen, die die Kunst des Kinos weiterhin unterstützen und fördern.“

Die Abschlusszeremonie am 23. Mai wird trotz ihrer Abwesenheit eine Hommage an Streisand beinhalten; sie ist noch nie bei den legendären Filmfestspielen aufgetreten, und die Abschlussfeier wäre ihr Cannes-Debüt gewesen.

Frémaux würdigt Streisand

„Als globaler Star ist Barbra Streisand vor allem eine Künstlerin, die Projekte ins Leben ruft, die widerspiegeln, wer sie ist, die ihr eigen sind und die sie mit der ganzen Welt teilt“, sagte Cannes-Festivaldirektor Thierry Frémaux Anfang des Jahres in einem Statement. „Sie ist die legendäre Synthese zwischen Broadway und Hollywood, zwischen der Musicalbühne und der Leinwand. Sie singen zu hören und auftreten zu sehen gehört zu unseren schönsten Jahren.“

Neben Streisand erhielten auch Schauspieler John Travolta und Regisseur Peter Jackson bei den diesjährigen Filmfestspielen Cannes eine Ehren-Palme d’Or.