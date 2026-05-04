Barry Manilow verschiebt Las-Vegas-Shows nach Krebs-OP erneut

„Das ganze Training zahlt sich aus“, schrieb der Sänger – doch für Vegas sei er noch nicht bereit.

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Barry Manilow live

Barry Manilow Foto: Getty Images. Mat Hayward. All rights reserved.

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Barry Manilow hat seine bevorstehenden Las-Vegas-Shows erneut verschoben. Der Sänger kämpft sich nach einer Lungenkrebsdiagnose Ende letzten Jahres zurück auf die Bühne.

In einer Nachricht an seine Fans am Freitag berichtete Manilow von „guten Neuigkeiten“ nach seinem jüngsten Arzttermin – auf die Bühne zurückkehren kann er aber noch nicht.

„Ich war gestern beim Arzt, und er sagte, ich mache großartige Fortschritte und sehe toll aus! Na klar tue ich das! Vielen Dank! Das ganze Training und die Übungen, die ich reingesteckt habe, zahlen sich aus“, schrieb Manilow. „Er sagte jedoch, dass ich noch nicht ganz bereit für Vegas bin. Das bedeutet, dass ich nicht für unsere Mai-Shows im [Westgate in Las Vegas] zurückkehren kann.“

Diagnose und erste Verschiebungen

Im Dezember hatte Manilow bekannt gegeben, dass er sich einer Operation unterziehen müsse, um einen „krebsartigen Fleck“ auf seiner Lunge entfernen zu lassen. Eigentlich sollte er im Januar seine Abschiedstour 2026 beginnen, war aber gezwungen, die Termine umzuplanen. Im Februar erklärte Manilow dann, die Daten erneut nach hinten schieben zu müssen, da er mehr Zeit zur Erholung benötige, bevor er wieder auf der Bühne stehen könne.

Weitere Absagen folgten: Seine Vegas-Residency im Februar und März wurde verschoben, ebenso die Stationen seiner Abschiedstour im Nordwesten der USA, die für April und Mai geplant waren.

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Manilow ist inzwischen krebsfrei und peilt eine Rückkehr ins Tourgeschäft im Juni an – genau in dem Monat, in dem der Sänger sein erstes neues Album seit fast 15 Jahren veröffentlicht: „What a Time“.

Rückkehr im Juni geplant

„Die gute Nachricht ist, dass [der Arzt] sagte, ich werde für meine Arena-Shows im Juni in Großbritannien bereit sein. Es wird großartig, euch alle in Großbritannien zu sehen“, sagte Manilow und kündigte an, im Juli ins Westgate in Las Vegas zurückzukehren – „mein zweites Zuhause“.

Daniel Kreps schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

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