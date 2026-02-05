Barry Manilow muss Konzerte nach Krebs-OP verschieben

Barry Manilow geht es nach der Operation gut, aber er sagt, dass er mehr Zeit braucht, um sich zu erholen, bevor er wieder auf die Bühne zurückkehren kann.

Der Sänger, der vom 12. bis 21. Februar im Westgate Las Vegas auftreten sollte, sagte, dass er die Auftritte vorerst verschieben muss. Diese Nachricht kommt, nachdem Manilow im Dezember bekannt gegeben hatte, dass er sich einer Operation unterziehen würde, um einen „krebsartigen Fleck“ in seiner Lunge zu entfernen.

Barry Manilow geht es gut

„Mir geht es gut und ich erhole mich sehr gut von meiner Operation”, schrieb Manilow in einer Erklärung, die er am Mittwoch in den sozialen Medien veröffentlichte. „Ich habe Sport getrieben und einige Zeit im Studio verbracht, was fantastisch war.”

„Auf Anraten und Empfehlung meines Arztes haben wir jedoch beschlossen, meine Residency-Termine im Westgate Las Vegas vom 12. bis 21. Februar zu verschieben, damit ich mich auf meine Genesung konzentrieren und mich auf die Tour vorbereiten kann, die Ende Februar beginnt“, fuhr er fort. „Ein paar Wochen Ruhe und Vorbereitung sind genau das, was der Arzt verschrieben hat!“

Laut einem Sprecher des Sängers wird Manilow am 26., 27. und 28. März ins Westgate zurückkehren. Manilow wird seine Arenatournee wie geplant am 27. Februar in Tampa, Florida, in der Benchmark International Arena starten und in Städten im ganzen Land Station machen, darunter Nashville, Orlando, Charleston, Portland und anderen. Die Tournee endet am 29. April in Duluth, Georgia, in der Gas South Arena.

Sein neuer Song, „Once Before I Go“, der im September veröffentlicht wurde, stieg diese Woche in die Billboard Adult Contemporary Charts ein – mehr als 50 Jahre nach seinem ersten Auftritt in den Charts mit „Mandy“ aus dem Jahr 1974.