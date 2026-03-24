Barry Manilow gibt Update nach Krebs-OP

Barry Manilow ist krebsfrei – nach einer erfolgreichen Operation, bei der ihm ein Teil der Lunge entfernt wurde. „Ich bin einer der Glücklichen“, sagte der Sänger in einem neuen Interview mit „People“ und fügte hinzu: „Das hat mich wirklich erschüttert, aber ich werde stärker.“

Manilow enthüllte, dass er Ende letzten Jahres mit Lungenkrebs im Stadium 1 diagnostiziert worden war – damals hatte er angekündigt, eine Reihe von Weihnachtsshows in Las Vegas absagen zu müssen. Er unterzog sich einer Lobektomie und verbrachte sieben Tage auf der Intensivstation, bevor er entlassen wurde. Obwohl Manilow die Erfahrung als „einen Albtraum“ bezeichnete, räumte er ein, dass die geglückte Operation bedeutete, dass er keine weiteren Behandlungen wie Chemotherapie benötigte.

„Das hat mich wirklich, wirklich dazu gebracht, mein Leben zu überdenken“, sagte Manilow über das Erlebnis. „Das hat mich innehalten und nachdenken lassen: Habe ich das getan, was ich tun wollte, und habe ich Menschen glücklich gemacht? War ich ein guter Freund? All diese kitschigen Dinge, über die ich mein ganzes Leben lang gelesen habe – ich fing an, auch darüber nachzudenken. Es hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Und die Antworten sind: Ja. Und tatsächlich gibt es mehr Ja-Antworten, als ich je gedacht hätte.“

Frühe Diagnose rettete sein Leben

Manilow hatte auch das Glück, dass seine Ärzte die Krankheit früh entdeckten. Er erklärte, dass der Krebsherd gefunden wurde, nachdem ein Arzt eine MRT-Untersuchung seiner Lunge angeordnet hatte – nachdem er erfahren hatte, dass der Sänger kurz zuvor eine Bronchitis durchgemacht hatte.

„Wenn er das nicht getan hätte, Mann … Er hat mir das Leben gerettet, denn das, was ich hatte, zeigt keine Symptome“, sagte Manilow. „Ich hätte einfach weitermachen können, nichts hat wehgetan – aber sie fanden den Fleck in meiner Lunge. Sie riefen mich an und sagten: ‚Könnte Krebs sein.‘ Das ist ein schlimmes Wort. ‚Nicht ich. Scheiß drauf. Ich kann keinen Krebs haben.’“

Manilow sagte, es sei unklar gewesen, wie lange der Fleck schon auf seiner Lunge gewesen sei, und bemerkte: „Wenn es noch weiter gegangen wäre, wäre ich am Ende gewesen. Es hatte sich einfach nicht ausgebreitet, und Junge, Junge – ich dachte, ich würde vielleicht sterben.“

Rückkehr auf die Bühne

Neben der Absage der Vegas-Shows musste Manilow auch seine Arenatour verschieben, um sich weiter erholen zu können. Doch der Sänger ist bereit für sein Comeback. Am 5. Juni erscheint sein erstes neues Album seit fast 15 Jahren, „What a Time“, und seine neu terminierte Tour soll am 13. April in Belmont Park, New York, in der UBS Arena starten.