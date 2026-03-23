Barry Manilow: Erstes neues Album seit 15 Jahren an und neue Single
Barry Manilow veröffentlicht „What a Time“, sein 33. Studioalbum, diesen Sommer – sein erstes fast vollständig aus Eigenkompositionen bestehendes Album seit 2011.
Barry Manilow wird am 5. Juni „What a Time“ veröffentlichen, sein erstes neues Album seit fast 15 Jahren. Produziert wurde es von Manilow und seinem langjährigen Mitarbeiter Michael Lloyd – es ist Manilows 33. Studioalbum und sein erstes fast vollständig aus Originalmaterial bestehendes Werk seit „15 Minutes“ aus dem Jahr 2011.
Das 13 Songs umfassende Album entstand in Zusammenarbeit mit Kenneth „Babyface“ Edmonds, Dave Cobb sowie Manilows langjährigen Co-Autoren Bruce Sussman und Adrienne Anderson. Als neue Single veröffentlichte Manilow
„What a Time“ eröffnet mit der bereits vorab erschienenen Single
Tournee nach Operation
Die Ankündigung folgt kurz nachdem Manilow seine Arena-Tournee verschoben hatte, weil er sich einer Operation unterziehen musste, bei der ein „krebsartiger Fleck“ auf seiner Lunge entfernt wurde. Eigentlich sollte seine Abschiedstournee 2026 im Januar starten, doch er war gezwungen, die Termine umzuplanen. Im Februar erklärte Manilow dann, die Daten erneut verschieben zu müssen, da er vor dem Bühnen-Comeback mehr Erholungszeit benötige. Nun soll seine Tournee am 13. April in Belmont Park, New York, in der UBS Arena beginnen.
„What a Time“ ist ab sofort zum Vorbestellen und Vorspeichern verfügbar.
„What a Time“ – Tracklist:
1. Once Before I Go
2. What a Time
3. Sun Shine
4. Another Life
5. Touched By an Angel
6. The Chosen One
7. One More Chance
8. Nobody Knows My Song
9. When Somebody Says Goodbye (Duet with Sharon „Muffy“ Hendrix)
10. Don’t Trouble the Water
11. Look at Me Now (Featuring Dave Koz)
12. Nobody Told Me
13. Coming of Age