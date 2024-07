Die neue Batman-Zeichentrickserie ist nichts für Kinder

Es gibt nicht wenige, die halten die animierte Batman-Serie der frühen 90er Jahre für die beste Interpretation der Batman-Comics. Neben den Kinofilmen gab es auch deshalb immer wieder Varianten eines gezeichneten Fledermausmanns.

Am 01. August kommt auf Amazon Prime Video mit „Batman: Caped Crusader“ eine weitere dazu. Sie wird sich von den Vorgängern unterscheiden, weil sie deutlich erwachsener gestaltet ist.

Die Serie stammt von Bruce Timm, einem der Schöpfer der legendären Animated Series, und wird von J.J. Abrams und „The Batman“-Regisseur Matt Reeves produziert. Peter Giraldi, EVP von Warner Bros. Animation, erklärt zum rougheren Stil der Reihe: „Es ist alles, was Bruce Timm in der Originalserie machen wollte, aber nicht dufte, weil es eben auf einem Kinderkanal lief. Es ist nun mehr seine komplette Vision.“

Neue Gestalt für viele Batman-Bösewichter

Prime Video und DC haben inzwischen den ersten vollständigen Trailer für die neue Zeichentrickserie veröffentlicht.Das kurze Video zeigt schon, dass Batman als durchaus ambivalente Heldenfigur daherkommt. Hier scheint ein dunkler Superheld auf einem Ein-Mann-Kreuzzug zu sen, um in Gotham City aufzuräumen.

Der Look der neuen Batman-Reihe orientiert sich zum Teil an der 90er-Serie, aber viele Figuren wurden komplett neu gestaltet, um ein weiteres Kapitel in der Batman-Mythologie aufzuschlagen. Harley Quinn trägt etwa ein gelb-schwarzes Narrenpuppen-Outfit. Neben der Komplizin des Jokers, die nicht aus den Comics kommt, sondern eine Erfindung der animierten Serie wat, gibt es in dem Trailer noch einen Blick auf Two Face, Pinguin, Clayface, Firebug und Onomatopoeia.

Eigentlich sollte „Batman: Caped Crusader“ in den USA bei HBO Max anlaufen, aber die Serie ist dort einigen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen. Amazon Prime Video hat bereits eine zweite Season bestellt.