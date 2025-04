In seinem letzten Video zeigt Val Kilmer sich wieder als Batman!

Ob Val Kilmer der beste Batman war, kann jeder für sich selbst entscheiden. Sicher war er nicht der berühmteste. Die meisten Fans un Kritiker lieben den passiv-aggressiven Christian Bale (2005-2012, für Regisseur Christopher Nolan) und die Gegen-den-Strich-Besetzung Michael Keatons in den Tim-Burton-Streifen (1989-1992). Adam West aus der Sechziger-TV-Serie war der Clown. George Clooney der Clown mit den Nippeln. Robert Pattinson aus „The Batman“, dem jüngsten Film, war der Emo-Boy.

Val Kilmer passte in diese Auflistung nicht recht rein. Er war ein wenig zu hübsch, und Joel Schumachers „Batman Forever“ ein wenig zu grell.

Kilmer fühlte sich seiner Rolle als Bruce Wayne / Batman nie so recht verbunden. Zwar war das „Batman Forever“-Kinojahr 1995 wichtig für ihn, denn er war auch in Michael Manns Actionthriller „Heat“ zu sehen, neben Al Pacino und Robert De Niro. Aber nach 1995 würde der damals 33-Jährige keine größeren Rollen mehr bekommen. Seinen letzten Kino-Auftritt hatte er mit 62 Jahren, an der Seite von Tom Cruise in der „Top Gun“-Fortsetzung „Maverick“ von 2022.

Gezeichnet vom Kehlkopfkrebs spricht Iceman (Val Kilmer) mit seinem alten Rivalen Maverick (Tom Cruise) über die neue Generation von Airforce-Piloten, und wie man sein Erbe weitergibt.

Rund fünf Wochen vor seinem Tod durch eine Lungenentzündung hatte Val Kilmer, der auch ein anerkannter Maler war, auf Instagram eine kleine Parodie seiner berühmtesten Rolle veröffentlicht.

Val Kilmer auf Instagram:

In dem Video spricht Kilmer, der an Kehlkopfkrebs erkrankt war, auch. „I’m ready“, sagt er, mit der gewohnt brüchigen Stimme. Und zieht sich eine Caped-Crusader-Gummimaske über, die aussieht wie ein expressionistischer Batman-Albtraum. „Das ist eine Weile her!“, sagt er. 30 Jahre, ja. Val Kilmer spielte also hier ein letztes Mal den Batman. Er konnte also über seinen alten Helden lachen.

Die anknüpfende Bilderstrecke auf Instagram zeigt dann den abstrakten Batman. Und es gibt auch noch ein Batman-Video mit Actionfiguren zu sehen, unterlegt mit Danny Elfmans „Batman Theme“.