Endlich: Miniserie über die Beatles in Hamburg

Als wären vier Beatles-Filme nicht genug, konzentriert sich eine neue Miniserie auf die Jahre der noch unerfahrenen Fab Four in Westdeutschland. Die BBC gab am Dienstag bekannt, dass sie „Hamburg Days“ grünes Licht gegeben hat, eine sechsteilige Miniserie über die Zeit der Beatles in Deutschland, die teilweise auf einer Autobiografie basiert, die von Beatles-Weggefährte Klaus Voormann geschrieben wurde.

„In den verrauchten Clubs im Rotlichtviertel von Hamburg-St. Pauli trifft eine unerfahrene junge Rock’n’Roll-Band aus Liverpool auf zwei junge Künstler, Klaus Voormann und Astrid Kirchherr“, heißt es in der Serienzusammenfassung. „Gemeinsam helfen sie, eine Transformation auszulösen, die eine chaotische Gruppe Teenager in das größte Musikphänomen verwandelt, das die Welt je gesehen hat: die Beatles.“

Während die Besetzung noch nicht angekündigt wurde, hat die Serie bereits einen Showrunner (den „The Crown“-Regisseur Christian Schwochow) und einen Regisseur (Mat Whitecross, der zuvor Dokumentationen über Oasis und Coldplay drehte). Komponist David Holmes wurde engagiert, um die Musik zu komponieren.

Die frühen Begegnungen in Hamburg

„‚Hamburg Days‘ ist die faszinierende Geschichte, wie eine junge, ungezügelte Band aus Liverpool innerhalb von nur zwei Jahren ihre musikalischen Fähigkeiten in Hamburg schärfte, bevor sie nach Hause zurückkehrte, um über Nacht zu einem weltweiten Erfolg zu werden“, sagte Sue Deeks von der BBC in einer Erklärung. „Es ist eine unglaubliche Geschichte, begleitet (natürlich) von einem großartigen Soundtrack!“ (Es ist unklar, ob die Beatles die Nutzung ihrer eigenen Musik genehmigt haben, obwohl die Auftritte der Band zu dieser Zeit stark von Coverversionen geprägt waren.)

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Hamburger Ära der Beatles fiktionalisiert wurde: Der Film Backbeat aus dem Jahr 1994 beleuchtete bereits die frühen Jahre der Fab Four in Westdeutschland, allerdings mit Schwerpunkt auf ihrem ursprünglichen Bassisten Stuart Sutcliffe, der im Alter von 21 Jahren an einer Hirnblutung in Hamburg starb.