Report: Wie die „Anthology“ die Geschichte der Beatles definierte

Am Ende der neu restaurierten Beatles-Dokumentarserie Anthology gibt es einen eindrucksvollen Moment, in dem George Harrison über die Zukunft der Band nachdenkt. „Die Beatles werden einfach weitermachen“, prophezeit er. „In diesen Platten und Filmen und Videos und Büchern und in den Erinnerungen und Gedanken der Menschen. Die Beatles sind jetzt einfach zu etwas Eigenständigem geworden. Und ich glaube, die Beatles existieren auch ohne uns.“

Dann bricht George in ein verschmitztes Grinsen aus und zitiert einen Song, den sein alter Kumpel John Lennon einmal gesungen hat, damals im Jahr 1966. „Spiel das Spiel des Daseins bis zum Ende des Anfangs“, sagt er. „Morgen weiß man nie.“

George hat nicht gelogen. Er sprach diese Worte Anfang der Neunzigerjahre, doch es war eine prophetische Art, die Beatles zusammenzufassen. Niemand in den Sechzigerjahren hätte sich vorstellen können, wie groß die Fab Four in den Neunzigerjahren sein würden, genauso wie niemand in den Neunzigerjahren hätte vorhersagen können, wie groß sie heute sind. Als die ursprüngliche „Anthology“ im November 1995 als TV-Miniserie debütierte, wurde sie zu einem weltweiten Erfolg, mit drei meistverkauften Begleitalben und einem aufwendigen Buch. Im Jahr 2025 sind wir genauso weit von der ursprünglichen achtteiligen „Anthology“ entfernt wie „Anthology“ von „Rubber Soul“ oder „Revolver“ – doch irgendwie werden die Jungs immer wichtiger und einflussreicher. Morgen weiß man nie, in der Tat.

Die digitale Restaurierung durch Peter Jacksons Team

„Anthology“ feiert endlich sein lang erwartetes Comeback und wird am 26. November auf Disney+ veröffentlicht. Es wurde vom Team von Peter Jacksons WingNut Films digital restauriert und erweitert, wobei dieselbe Technologie zum Einsatz kam wie bei Get Back, das die Fans vor vier Jahren, am Thanksgiving-Feiertag 2021, begeisterte. Giles Martin hat die Musik remastered und ein neues Anthology 4 Album produziert. Außerdem gibt es eine emotional intensive neue Episode Nine, die sich auf die drei überlebenden Bandmitglieder konzentriert, die sich Anfang der Neunzigerjahre treffen, um gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten.

„Anthology“ gilt als die definitive Beatles-Dokumentation, erzählt von allen vier Bandmitgliedern in ihren eigenen Worten. Was sie so innovativ gemacht hat – und bis heute so frisch hält – ist unter anderem, dass es nur um sie geht. Keine Erzählerstimme, keine Talking Heads, keine Prominenten-Testimonials.

Nur Paul McCartney, Ringo Starr, Harrison und Archivinterviews mit dem verstorbenen John Lennon, die auf Menschen und Ereignisse zurückblicken. Sie fängt den rasenden Wahnsinn ihres Lebens als Band ein, junge Männer, die in nur einem Jahrzehnt gemeinsam die Welt veränderten. Wie Oliver Murray, Regisseur von Episode Nine, gegenüber ROLLING STONE sagt: „Es haut mich um, dass George 24 war, als er ‚Sgt. Pepper‘ fertigstellte. Als ich 24 war, habe ich wahrscheinlich versucht, aus einer Kartoffel eine Bong zu basteln.“

Ein kathartischer Prozess für die Ex-Beatles

Aber es dauerte einige Zeit, bis sich die Ex-Beatles 25 Jahre nach dem hässlichen Ende der Band für „Anthology“ zusammenfanden, um die Geschichte ihrer langen und wechselvollen Freundschaft zu erzählen. „In gewisser Weise war das mutig“, sagt Giles Martin heute. „Es war eine Überraschung für alle, auch für sie selbst. Aber es war ein kathartischer Prozess für sie alle. Ich glaube, sie hatten vergessen, wie es war, weil seit ihrer Trennung so viel Schmutz in verschiedene Richtungen geworfen worden war. Ich denke, es ist ein bisschen so, als würde man ein altes Fotoalbum finden, sich die Fotos ansehen und dann erkennen, dass man eine wunderbare Beziehung zu dieser Person hatte.“

Als die Dokumentation Anthology 1995 erschien, war das ein kultureller Schock. Sie definierte die Beatles, wie wir sie seitdem kennen. Nicht als ein Ereignis, das in den Sechzigern stattfand, sondern als ein fortdauerndes Phänomen, das weiter wächst und sich weiterentwickelt. In Episode Neun gestehen die überlebenden Bandmitglieder, dass nicht einmal sie das erstaunliche Nachleben der Band erklären können – sie sind ehrlich gesagt verwirrt darüber, wie sehr die Welt sie liebt. „Da es schon 30 Jahre her ist, wird alles ziemlich legendär“, sagt Paul. „Ein bisschen zu legendär für unseren Geschmack, denn wir leben es immer noch.“

Eine neue Generation entdeckt die Beatles

„Anthology“ rettete die Beatles endlich aus den Sechzigern. Viel zu lange war die Geschichte der Fab Four von einer kränklichen Nostalgie geprägt – ein Märchen aus der guten alten Zeit. Aber als „Anthology“ in den Neunzigern erschien, gab es eine neue Generation von Beatles-Fans, die zu jung waren, um sich mit dieser Nostalgie zu identifizieren oder diese Musik als etwas Vergangenes zu betrachten – denn die Beatles waren lebendiger, einflussreicher und herausfordernder denn je, in jedem Bereich der Musikwelt. Wie Raekwon vom Wu-Tang Clan sagte: „Die Beatles sind zeitlose Typen, die zeitlose Dinge tun.“

Damals waren die Leute verblüfft, wie sehr sie „Anthology“ liebten – natürlich hatten alle erwartet, dass es ihnen gefallen würde, aber nicht in diesem Ausmaß. Es war (und ist) eine Freude, sich damit zu beschäftigen, egal ob man sich zufällig irgendwo hineinhört oder die ganzen zehn Stunden am Stück konsumiert. So viel Wissen. So viele Lacher. Gelegenheitsfans wurden über Nacht zu obsessiven Geeks. Alle drei Alben – Outtakes, Demos, Live-Aufnahmen, Studio-Gespräche – wurden zu Mega-Hits, in einer Zeit, in der die Leute noch Geld für Musik bezahlten. Es ist kein Zufall, dass 1997 eines der besten Jahre für Rockalben war – jede Band nahm ihr nächstes Album unter dem Einfluss von „Anthology“ auf.

Modernste Restaurierungstechnologie

Aber es bedurfte dringend einer technischen Aufwertung. Die meisten Fans haben es wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gesehen, da es nur auf alten VHS-Kassetten und DVDs erhältlich war, auf denen das Archivmaterial mit den Jahren immer schäbiger aussieht. Die neue Version entstand aus dem Get Back-Projekt, als Jackson und sein Wingnut-Team stundenlanges, zuvor unbrauchbares Filmmaterial aufnahmen und es zu den Beatles aufbereiteten, laut und deutlich, lachend und streitend.

Martin sagt: „’Anthology‘ war dieser organische Prozess der Entstehung von „Get Back“, bei dem Peter Jackson und das Team sagten: ‚Vielleicht sollten wir uns überlegen, Anthology nach 30 Jahren neu aufzulegen.'“ Martin nutzte diese De-Mixing-Technologie für die Musik. Das berühmte Shea-Stadium-Konzert, das von 56.000 schreienden Fans übertönt wurde, klingt jetzt erstaunlich klar. „Ich würde gerne sagen: ‚Es klingt, als wären Sie dabei gewesen‘, aber wenn Sie dabei gewesen wären, hätten Sie natürlich nichts gehört.“

Für Martin schließt sich damit ein Kreis. Er war als Teenager der Lehrling seines Vaters bei der ersten Produktion von „Anthology“, Jahre nachdem George Martin die Band produziert hatte. „Das erste Mal, dass ich mit meinem Vater nach „Abbey Road“ kam, war für Anthology“, sagt Giles. „Ich hörte die Bänder zum ersten Mal und war fasziniert. Ich konnte einfach nicht glauben, wie gut sie klangen – ich erinnere mich, dass mir in diesem Raum ‚A Day in the Life‘ auf einem Vierspurband vorgespielt wurde. Das ist wahrscheinlich etwas sehr Bewegendes für mich, denn seitdem ist es mein Ziel bei allem, was ich mit den Beatles gemacht habe, dieses Gefühl wiederherzustellen.“

Der lange Weg zur Wiedervereinigung

Neil Aspinall, die rechte Hand der Band, begann 1970 mit dem Anthology-Projekt und stellte Filmmaterial zu einem Dokumentarfilm zusammen, den er The Long and Winding Road nennen wollte. Aber damals war das Letzte, was die Ex-Beatles wollten, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. „Wir lagen damals im Krieg“, sagt Paul in Episode Neun. George, der direkt neben ihm sitzt, fügt hinzu: „Wir haben nicht viel miteinander gesprochen.“

Außer in Songs wie „Sue Me Sue You Blues“, „How Do You Sleep?“, „Dear Friend“, „Early 1970″, „God“ und vielen anderen Solosongs, die sie einander widmeten. Im Laufe der Jahre begannen ihre Wunden zu heilen – als John und Yoko sich für eine Weile trennten, war Paul derjenige, den sie nach L.A. schickte, um ihm Ratschläge zu geben, wie er sie zurückgewinnen könnte. George, Paul und Ringo jammten 1979 auf Eric Claptons Hochzeit. John war wütend, dass er nicht eingeladen worden war.

Aber so bizarr es heute auch erscheinen mag, nach 1969 gab es keinen einzigen Moment mehr, in dem alle vier Beatles zusammen in einem Raum waren. Sie dachten, sie hätten Zeit. Das hatten sie nicht.

„Es gibt es nur vier Menschen, die wissen, wie es war, bei den Beatles zu sein.“

Alle Träume von einer Wiedervereinigung, sei es persönlich oder kreativ, starben im Dezember 1980, als John in New York von einem Fremden mit einer Pistole ermordet wurde. Ein Jahrzehnt später, im Jahr 1991, begannen die britischen Regisseure Bob Smeaton und Geoff Wonfor, Neil Aspinalls zurückgestellten Film zu etwas Neuem auszubauen, wobei die überlebenden Beatles endlich bereit waren, ihre Seite der Geschichte zu erzählen.

„George und Paul haben gelegentlich zusammen zu Abend gegessen“, sagt Martin.

„Sie standen sicherlich in Kontakt. Und das ist es, was die Leute nicht verstehen – sie denken, sie hätten all die Jahre im Exil gelebt. Aber die ‚Anthology‘ zu machen, das ist etwas anderes – sich auf Augenhöhe zu befinden, wenn man so will. Man sieht, dass es für sie erfrischend ist, denn wie sie immer sagten, gibt es nur vier Menschen, die wissen, wie es war, bei den Beatles zu sein.“

Die definitive Geschichte von innen erzählt

Natürlich hatten sie immer noch ihre Konflikte – es war nur ein paar Jahre her, dass Paul ihre Aufnahmezeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame wegen finanzieller Streitigkeiten boykottiert hatte. Der Dokumentarfilm wurde zu „Anthology“ statt zu The Long and Winding Road – George konnte es nicht ertragen, ihn nach einem Song von Paul zu benennen. Yoko sah ihn sich schließlich mit einer Stoppuhr an, um zu messen, wie viel Bildschirmzeit Paul im Vergleich zu John bekam. Dennoch verband die Gruppe nach wie vor ein unzerbrechliches Band.

„Als wir unsere geschäftlichen Probleme überwunden hatten“, erklärt Ringo im Film, „beschlossen wir, dass wir versuchen könnten, die definitive Geschichte der Beatles zu erzählen. Da andere Leute sich daran versucht hatten, dachten wir, es wäre vielleicht besser, sie von innen heraus zu erzählen, statt von außen. Wir haben sie von allen anderen gehört – jetzt könnt ihr sie von uns hören.“

Episode Nine: Eine emotionale Wiedervereinigung

Die neue Episode Nine zeigt die überlebenden Beatles in den Neunzigern, wie sie sich versammeln, um an Anthology zu arbeiten und einige unvollendete Songs zu spielen, die John hinterlassen hat. „Free As A Bird“, „Real Love“ und „Now And Then“ waren Heimdemos, die Ende der Siebziger im Dakota aufgenommen wurden, von einer Kassette, die Yoko zur Verfügung gestellt hatte. „Es war emotional, das Band zum ersten Mal zu hören“, sagt Paul. „Ich sagte zu Ringo, ich warnte ihn: ‚Du solltest besser dein Taschentuch bereithalten, wenn du dir das anhörst.‘ Denn es ist ziemlich emotional – unseren alten Kumpel dieses kleine Lied singen zu hören.“

Sie nahmen „Free As a Bird“ und „Real Love“ auf, beides Hit-Singles, gaben aber „Now and Then“ an einem Nachmittag auf. Die anderen beiden teilten Pauls Begeisterung für den Song nicht, ebenso wenig wie Produzent Jeff Lynne. Niemand konnte auch nur ansatzweise nachvollziehen, was Paul darin hörte – aber mit seiner typischen hartnäckigen Macca-Beharrlichkeit weigerte er sich, aufzugeben.

„Now and Then“: Der letzte Hit

„Bei jedem anderen wäre das definitiv das Ende gewesen“, gibt er zu. „Aber bei den Beatles muss man aufpassen – sie könnten es schaffen. Es gibt immer irgendwo eine Überraschung. Das könnte bleiben.“ Paul hatte Recht. Jahrzehnte später verwandelte er diesen Demo-Entwurf in den Beatles-Song, von dem er immer wusste, dass er es verdient hatte – eine gefühlvolle Hommage an seinen alten Kumpel. „Now And Then“ wurde der letzte Song der Band und 2023 ein weltweiter Hit.

Episode Neun endet mit derselben herzergreifenden Szene wie das Original von „Anthology“: George, Paul und Ringo sitzen auf einer Wiese, spielen Gitarre und singen unter der Sonne entspannte Lieder. „Das war ein wirklich schöner Tag für mich, Jungs“, sagt Ringo. Die anderen beiden antworten mit witzigen Sprüchen, aber Ringo ist völlig ernst, ohne auch nur zu lächeln. „Es war wirklich schön und bewegend für mich. Ich mag es, mit euch beiden zusammen zu sein.“

Die Besonderheit von Episode Neun

Es ist jetzt ergreifender denn je, sie bei strahlendem Sonnenschein auf dem Rasen von Georges Anwesen Friar Park Gitarre spielen zu sehen. Sie dachten wahrscheinlich, dass sie das für den Rest ihres Lebens alle zehn Jahre tun würden. Sie konnten nicht ahnen, dass George nur wenige Jahre später in seinem Haus, unweit von dem Ort, an dem sie sitzen, von einem Einbrecher brutal angegriffen und fast getötet werden würde. Und nur zwei Jahre später war Harrison nicht mehr da, er starb 2001 im tragisch jungen Alter von 58 Jahren an Krebs.

„Episode Neun musste eine neue Ebene der Selbstreflexion bieten“, sagt Oliver Murray. „Sie hat einen anderen Herzschlag als die anderen, einfach weil sie später entstanden ist. Es ist die ‚Coda-Episode‘. Mein Leitstern war es, einen Blick darauf zu werfen, wie sie sich als Beatles fühlten. Was hat es gekostet, ein Beatle zu sein? Ich finde, das ist manchmal ziemlich melancholisch.“ Ihre gemeinsame Geschichte wirkt auf der Leinwand immer noch schmerzhaft. „Es ist wie ein lebendiges Gespräch zwischen ihnen“, sagt Murray. „Das war kein Kamingespräch, bei dem sie über die Vergangenheit und diese ferne Zeit nachdenken, in der sie gelebt haben. Es ist etwas, das sie mit sich tragen, und manchmal ist es schwer. Daher gibt Episode Neun hoffentlich Raum, um zu sehen, wie sie nach innen schauen, anstatt nur nach außen zu reden.“

Die Geschichte einer Freundschaft

Mehr als alles andere ist „Anthology“ die Geschichte einer Freundschaft – John, Paul, George und Ringo sind die berühmteste Freundschaft in unserer Kultur, das Quartett, das die Höhen und Tiefen des Daseins in einer Gruppe symbolisiert. Deshalb steht Paul den ganzen Herbst über auf der Bühne, auf seiner fantastischen aktuellen Tournee, und singt Johns Bekenntnis „Help!“ aus dem Jahr 1965 zum ersten Mal seit der Trennung der Beatles. Es ist ein verletzlicher Moment: Paul, mittlerweile über 80, kehrt zu einem Song zurück, den sein bester Freund mit Anfang 20 gesungen hat, und versucht immer noch, Johns Schmerz zu verstehen und ihre zerbrochene Verbindung zu heilen. Er hat so viele eigene Hits, die er stattdessen singen könnte. Aber in seinem Herzen singt er immer noch für John.

Natürlich verfolgt Lennons Tod alle in „Anthology“. „John tut mir leid“, sagt George in der neuen Folge. „Denn die Beatles haben viele gute Zeiten durchlebt, aber auch einige turbulente Zeiten, und wie jeder weiß, waren wir alle ein bisschen genervt voneinander, als wir uns trennten. Aber Ringo, Paul und ich hatten die Möglichkeit, all das hinter uns zu lassen und unter einer Brücke hindurchzugehen, um uns in einem neuen Licht wieder zusammenzufinden. Und ich finde es ein bisschen schade, dass John das nicht möglich war. Ich glaube, er hätte diese Gelegenheit, wieder mit uns zusammen zu sein, wirklich genossen.“

„Das ist es, was ich im Leben liebe – all das Musizieren.“

Das Lachen und die Kameradschaft der Fab Four sind in allen neun Episoden so ansteckend, wie zum Beispiel in der berühmten Szene, in der Paul das „White Album“ verteidigt. „Es war großartig! Es hat sich verkauft! Und es ist das verdammte White Album der Beatles! Halt die Klappe!“ Aber es ist auch voller Herzschmerz, wie zum Beispiel, als Ringo sich daran erinnert, wie er ausgestiegen ist und seinen Bandkollegen gesagt hat: „Ich fühle mich ungeliebt und ausgeschlossen, und ihr drei seid euch wirklich nah.“ Jeder antwortete: „Ich dachte, ihr drei seid es.“ George ist ein Meister der bissigen Einzeiler. Aber in der neuen Folge, als sie McCartney vorwerfen, die anderen immer zu mehr Arbeit anzuspornen, entgegnet Paul: „Ich mag die Beatles. Ich arbeite gerne mit den Beatles zusammen. Ich schäme mich nicht dafür. Das ist es, was ich im Leben liebe – all das Musizieren.“

„Episode Neun mag die Serie abschließen, aber es ist kein Ende“, sagt Murray. „Ich hoffe, es ist eine Übergabe und ein Gespräch zwischen einer Generation und der nächsten, denn ich wollte mit ebenso vielen Fragen wie Antworten zurückbleiben. Wenn man sich die Beatles ansieht, sagt das genauso viel über unseren kulturellen Stand aus wie über die Beatles selbst. Die Tatsache, dass ihr Vermächtnis noch immer lebendig ist, ist erstaunlich. Sie sind eine Art kulturelle Sprache, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird und nun im Grundwasser steckt. Und wir alle trinken Beatles-Wasser, ob wir es wissen oder nicht.“

Die Magie der remasterten Aufnahmen

Giles Martin hat die Musik, einschließlich der Konzertmitschnitte, remastered. „Die Live-Aufnahmen waren eine echte Herausforderung“, sagt er. „Ich habe das ein wenig ausprobiert, als wir Eight Days a Week mit Ron Howard 2016 gemacht haben, dann Beatles ’64 2024 mit dem Shea Stadium, dem Washington-Konzert und dem Budokan. Dann habe ich die De-Mixing-Technologie verwendet, die wir mit Peter entwickelt haben.“ Natürlich wurde an der Musik nichts verändert – wir hören nur mehr von dem, was die Jungs an diesem Tag tatsächlich in dem Raum gespielt haben. „Die Herausforderung besteht darin, das richtige Maß zwischen Qualität und Realitätsnähe zu finden. Ich strebe immer nach größtmöglicher Realitätsnähe. Mit dieser erstaunlichen Technologie kann ich Johns Stimme beim Konzert in Washington isolieren – ich höre nur noch John. Das hat noch niemand zuvor gehört.“

Das Ergebnis ist, dass das Live-Material die rohe, ursprüngliche Energie der Jungs wirklich einfängt. „Genau so haben sie geklungen“, sagt Martin. „Ich füge nichts hinzu. Es gibt sicherlich kein Performance-Plug-in, das ich einschalten kann, um sie besser zu machen. Sie sind einfach wirklich gut – der einzige Unterschied ist, dass man jetzt hören kann, wie gut sie wirklich sind. Es ist wie bei der Reinigung der Sixtinischen Kapelle, als man feststellte, dass Michelangelo gar nicht so düster und grüblerisch war, wie man dachte. Mit den Beatles ist es dasselbe – man säubert sie und stellt fest, dass sie im Grunde genommen wie eine Live-Punkband sind.“

Alle vier Bände sind in der 191 Titel umfassenden Anthology Collection zusammengefasst

Martin remixte alle drei „Anthology“-Alben, die ursprünglich von seinem Vater produziert worden waren, sowie das neue „Anthology 4“. Martin sagt: „Als wir die TV-Serie neu auflegten, lag es nahe, auch eine zusätzliche Platte für die Leute zu produzieren.“ Es enthält 13 bisher unveröffentlichte Titel (oder 16, je nachdem, wie man zählt) aus den Archiven, hauptsächlich aus den Jahren 1964–1965, darunter großartige Versionen von „Tell Me Why“, „If I Fell“ und „I’ve Just Seen a Face“.

Die anderen 20 Titel stammen aus den Sonderausgaben, die Giles in den letzten zehn Jahren produziert hat, in der Reihe, die mit den Box-Sets „Sgt. Pepper“ und „White Album“ begann. „Es basiert rein auf dem Gedanken: ‚Hey, hört euch das mal an – das macht Spaß'“, sagt er. „Auf diese Weise entsteht es von selbst, im Gegensatz zu Marktkräften oder ähnlichem.“ Alle vier Bände sind in der 191 Titel umfassenden Anthology Collection zusammengefasst.

Ein Phänomen, das niemand vorhergesehen hat

Als das Phänomen „Anthology“ zum ersten Mal auftrat, schockierte es die gesamte Musikindustrie – aber niemand war schockierter als die noch lebenden Beatles. Das musste doch das Ende sein, oder? Warum kauften Millionen von Verbrauchern eifrig ihre Outtakes? Was war los mit diesen Leuten? Paul witzelte: „George Martin meint, wenn wir nach diesem Album noch etwas herausbringen, muss es mit einer Gesundheitswarnung der Regierung versehen werden.“

Sie ahnten nicht, was noch kommen würde. Nicht einmal Mr. Martin hätte sich vorstellen können, wie viel berühmter und beliebter seine Jungs im 21. Jahrhundert werden würden. Nur wenige Jahre, nachdem alle davon ausgingen, dass „Anthology“ das Ende der Fahnenstange sei, wurde ihre Compilation zum meistverkauften Album der 2000er Jahre und verkaufte sich rund 30 Millionen Mal. Es liegt immer noch Kopf an Kopf mit Adeles „21″ als das bisher meistverkaufte Album des Jahrhunderts – obwohl alle Songs schon vor Adeles Geburt Hits waren.

Musik erweckt die Beatles zum Leben

Das ist das seltsame Paradoxon von „Anthology“: Die Beatles haben nie zur Vergangenheit gehört. Diese Jungs und ihre Songs gehören immer zur Zukunft. Und wenn es um ihre Zukunft geht, weiß die Zukunft überhaupt nichts. Es gibt nur zwei Dinge, die man mit Sicherheit über sie vorhersagen kann: (1) Es ist verrückt, wie sehr die Menschen die Beatles verehren, und dennoch (2) wächst die kollektive Sehnsucht der Welt nach ihnen trotzdem weiter. „Ich könnte es nicht besser ausdrücken als George in der Folge“, sagt Murray. „Die Beatles werden ohne alle vier weitermachen, weil sie jetzt zu uns gehören.“

Aber „Anthology“ bringt die Geschichte auf diese Jungs aus Liverpool und die einzigartige Chemie zwischen den vier, die sie miteinander verband. „Sie wurden die engsten Freunde, die ich je hatte“, sagte Ringo. „Ich war ein Einzelkind und plötzlich hatte ich das Gefühl, drei Brüder zu haben. Wir haben wirklich aufeinander aufgepasst.“ „Anthology“ anzuschauen bedeutet nicht nur, diese Verbindung zu feiern, sondern Teil davon zu werden, denn die Musik erweckt die Beatles zum Leben.