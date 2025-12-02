Seltene Weihnachtsplatten des Beatles-Fanclubs: Ein vollständiger Leitfaden

Sicher, die Beatles haben den Maßstab gesetzt, an dem alle populäre Musik gemessen wird. Aber man könnte sich fragen, ob ihnen nicht ein wenig Weihnachtsstimmung fehlte. Die Beach Boys, die Supremes, James Brown, Elvis Presley, Stevie Wonder und Dutzende anderer Rockikonen haben rote Samthüte aufgesetzt und im Namen der Weihnachtsstimmung über den Weihnachtsmann und Frosty gesungen. Doch die Fab Four hatten nie ein weit verbreitetes Weihnachtsangebot.

Zwischen 1963 und 1969 schickten die Beatles limitierte Weihnachts-Singles an zahlende Mitglieder ihres Fanclubs. Diese extrem seltenen „Flexidisc”-Platten aus Kunststoff bestanden aus wortwitzigen gesprochenen Botschaften, surrealen Sketchen und Ausschnitten aus Original-Songs. Sie befanden sich in einer Grauzone zwischen Bootlegs und legitimen, wenn auch schwer zu findenden Veröffentlichungen.

Im Jahr 2017 wurden sie als Teil eines limitierten Box-Sets mit dem Titel „The Christmas Records” auf Vinyl neu aufgelegt und waren damit erstmals für die breite Öffentlichkeit erhältlich.

Die Beatles riefen: „Happy Crimble!“

Die albernen Tracks zeigen die Band von ihrer verspieltesten Seite. Und unterstreichen ihre herzliche Kameradschaft und ihren Witz, untermalt von fröhlichen Rufen ihres erfundenen Weihnachtsgrußes: „Happy Crimble!“ Als ihr Ruhm wuchs und der Druck immer größer wurde, begrüßten die Beatles die Gelegenheit, Dampf abzulassen und ihrer Kreativität in Bereiche zu folgen, die über ihr übliches Pop-Repertoire hinausgingen. Diese Sessions ohne großen Druck ermutigten sie zu Experimenten. Und inspirierten manchmal Ideen, die später in ihren bekannteren Werken auftauchten.

Auch wenn sie nicht unbedingt künstlerische Grenzen überschreiten, ist ihr exzentrischer Humor, der stark vom britischen Radio-Comedy-Kollektiv „The Goons“ beeinflusst ist, heute noch genauso witzig wie vor einem halben Jahrhundert. Hier finden Sie einen umfassenden Überblick über die sieben Weihnachtsplatten der Beatles.

„The Beatles Christmas Record“ (1963)

Die Geschichte der ersten Crimble beginnt am 17. Oktober 1963 im Studio Two der Abbey Road. Bevor sie mit der Arbeit an ihrer nächsten Single „I Want to Hold Your Hand“ begannen, mussten die Beatles auf Geheiß ihres Pressesprechers Tony Barrow noch einige weihnachtliche Vorbereitungen treffen. Er schlug ihnen vor, eine Weihnachtsbotschaft aufzunehmen, um ihren schnell wachsenden Fanclub zu erfreuen. Die Band fand die Idee gut und willigte ein, überließ die Details jedoch lieber einem erfahrenen Profi wie Barrow, der ein Skript mit den üblichen Dankesfloskeln und saisonalen Plattitüden vorbereitete.

Natürlich gab es viel, wofür man dankbar sein konnte. Es war ein außergewöhnliches Jahr voller Premieren für die Beatles gewesen, in dem sie ihre Debüt-LP veröffentlichten, ihre erste Headliner-Tournee starteten und ihre beispiellose Serie von Nummer-1-Hits begannen. Fünf Tage zuvor hatten sie Großbritannien mit einem Fernsehauftritt in Val Parnells Sonntagsabend-Institution „Sunday Night at the London Palladium“ in die ersten Wirren der fortgeschrittenen Beatlemania gestürzt. Und Tausende von Fans dazu inspiriert, den stattlichen Veranstaltungsort im West End zu stürmen. Die Hysterie würde bald ermüdend werden, aber im Moment war sie noch neu. Ein echter Ton naiver Verwirrung durchzieht das, was als „The Beatles Christmas Record“ bekannt werden sollte.

Himmlische Glockenspiele, das einzige Musikinstrument, das in diesem ansonsten a cappella gesungenen Titel zu hören ist, kündigen die Ankunft der Band an, die sich um das Mikrofon versammelt, um eine Version von „Good King Wenceslas“ zu singen, die sowohl urkomisch falsch als auch urkomisch unpassend ist (der Schnee ist weder „tief und knirschend und knusprig“, noch wird Betty Grables Name erwähnt). Die Ernsthaftigkeit und Showbiz-Aufrichtigkeit von Barrows Skript wird sofort untergraben, als Lennon sich mit einem fröhlichen „Hallo, hier spricht John mit seiner Stimme!“ vorstellt.

Studio-Gelächter & „Happy Crimble“

Er dankt den Fans für ein „wirklich tolles Jahr“ und erwähnt die Flut von Karten, die er eine Woche zuvor zu seinem 23. Geburtstag erhalten hat: „Ich würde gerne jedem persönlich antworten, aber ich habe nicht genug Stifte.“

Nach einigen respektlosen Hundegebellen übergibt er das Wort an McCartney, der sich der Dankbarkeit anschließt – bis auf eine Sache. Seit die Beatles in einem kürzlichen Interview ihre Vorliebe für Jelly Babies (eine englische Variante von Jelly Beans) zum Ausdruck gebracht hatten, schickten ihnen die Fans diese Süßigkeiten kistenweise. Da McCartney nicht länger während Live-Auftritten mit den Süßigkeiten beworfen werden möchte, nutzt er die Gelegenheit, um der Welt mitzuteilen: „Wir haben Jelly Babies satt!“ Er stimmt mit Lennon eine pseudo-deutsche Wiederholung von „Good King Wenceslas“ an und gibt dann an Starr weiter, der im Stil eines hippen Nachtclub-Sängers antwortet. „Danke, Ringo“, sagt Harrison trocken, als der gespielte Applaus verstummt. „Wir rufen dich an!“

Schnittkunst & Versand

Die Band überließ es Barrow, aus ihren Scherzen eine brauchbare Aufnahme zusammenzustellen. „Ich habe die Tonbandaufnahme tatsächlich mit einer Schere zerschnitten, die Stücke zusammengefügt und die weggeworfenen Teile auf den Boden fallen lassen“, schrieb er in seinen Memoiren „John, Paul, George, Ringo and Me“. „Damit haben wir ein Masterband zerstört, das irgendwann in der Zukunft als einzigartiges Erinnerungsstück viele Tausend Pfund bei einer Auktion eingebracht hätte. Vor allem mit all den ungenutzten Schimpfwörtern, die darauf zu hören waren!“

Dreißigtausend Exemplare der Single mit einem Titel wurden auf Lyntone „Flexi-Vinyl“ gepresst und in der ersten Dezemberwoche an die Mitglieder des Fanclubs verschickt. Inmitten der Witze und halben Songs (wie „Rudolph the Red-Nosed Ringo“), die die auserwählten „Beatle People“ zu hören bekamen, lieferte McCartney eine überraschend vorausschauende Missionserklärung. „Viele Leute fragen uns, was uns am meisten Spaß macht. Konzerte und Fernsehen oder Aufnahmen. Wir machen gerne Bühnenshows, weil es toll ist, zu hören, wie das Publikum sich amüsiert. Aber was uns am besten gefällt – jedenfalls finde ich das –, ist, ins Aufnahmestudio zu gehen, um neue Platten aufzunehmen“, sagt er.

„Am liebsten hören wir, wie einer unserer Songs im Aufnahmestudio Gestalt annimmt, einer von denen, die John und ich geschrieben haben, und hören uns dann die Bänder an, um zu sehen, wie alles geworden ist.“ Nur wenige Stunden, nachdem diese Worte auf Band aufgenommen worden waren, hatte die Band ihren ersten transatlantischen Hit im Kasten, der die Beatles auf ein Niveau hob, das sie sich kaum vorstellen konnten, und dafür sorgte, dass „The Beatles Christmas Record“ eine Fortsetzung finden würde

Hier geht’s weiter: