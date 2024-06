Die Beatsteaks live in der Hauptstadt: Am 28. und 29. Juni tritt die Band um Armin Teutoburg-Weiß in der Parkbühne Wuhlheide vor etwa 30.000 Besucher:innen auf. Für die Gruppe aus Berlin wird das ein Wochenend-Heimspiel zur Veröffentlichung ihrer neuen Platte PLEASE, die am Freitag, den 28. Juni erscheint. Alles, was ihr zu den Veranstaltungen wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Tickets

Das Konzert am Freitagabend (28. Juni) ist sowohl über die Beatsteaks-Website selbst als auch über Eventim restlos ausverkauft. Aber am Samstagabend (29. Juni) könnt ihr – Stand 25. Juni, noch live dabei sein. Tickets gibt es hier bereits ab 59 Euro oder aber auch bei Eventim ab 63 Euro.

Anfahrt

Die offizielle Adresse der Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin. Am einfachsten ist die Open-Air-Bühne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle: An der Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa acht Minuten zu Fuß bis zur Stage.

Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum. Das Konzertticket gilt außerdem als Fahrschein für Hin- und Rückfahrt.

Die Beatsteaks rufen auf ihrer Website dazu auf, wenn möglich, das Rad zu nutzen, um CO₂-frei zu den Gigs zu kommen. So entgeht man auch gleich dem eventuell hohen Personenaufkommen im ÖPNV und Straßenverkehr.

Parken

Wer sich mit dem Auto auf den Weg zur Parkbühne Wuhlheide macht, sollte bedenken, dass es um die Location herum nur wenige Parkmöglichkeiten gibt. Entlang der Straße An der Wuhlheide können Fahrzeuge am besten abgestellt werden. Jedoch sollten hier die die Halte- und Parkverbotsbereiche beachtet werden.

Zeiten

Am ersten Konzerttag beginnt der Einlass um 17.30 Uhr. Der Veranstalter Loft Concerts und das Venue bitten um frühes Erscheinen, um einen reibungslosen Einlass zu gewährleisten. Der Support wird den Abend um ca. 19.00 Uhr eröffnen.

Am Samstag startet der Konzertabend ebenfalls mit dem Einlass um 17.30 Uhr. Auch hier wird der Voract die Bühne ab 19.00 Uhr bespielen.

Support

Für die PLEASE-Konzerte in Berlin haben die Beatsteaks gleich zwei Support-Acts mit am Start. Am Freitag steht International Music und Husten als Opener auf der Bühne.

Am Samstag wärmen Tutti Bounce die Menge auf. Die drei Seeed-Mitglieder Jérôme Bugnon, Tobias Cordes und Based spielten ihren ersten offiziellen Gig als Tutti Bounce bereits bei der diesjährigen Fête de la Musique in Berlin.

Setlist

Zuletzt standen beim Bautzen-Gig am 19. Juni die folgenden Lieder auf der Setlist (in Berlin sollten aber weitere neue Songs dazukommen):

Traumschiff

Ain’t Complaining

I Never Was

French Disko

Automatic

Dead Man

What’s Coming Over You

Jane Became Insane

Hail to the Freaks

Von nun an ging’s bergab

Hand in Hand

Demons Galore

I Don’t Care as Long as You Sing

Frieda und die Bomben

Hey Du

Detractors

Summer

Let Me In

To Be Strong

Hello Joe

Zugabe

Cut Off the Top

Gentleman of the Year

Wetter

Am Freitag, den 28. Juni, werden zwar tagsüber bis zu 27 Grad erwartet, allerdings sind die heißen Temperaturen verbunden mit Gewittern und Wind von bis zu 12 km/h. Abends kühlt es sich etwas ab – um 20 Uhr soll es nur noch um die 18 Grad werden.

Der Samstag sieht hingegen richtig trocken aus, mit tagsüber Höchstwerten von bis zu 26 Grad. Am Abend gehen die Temperaturen mit 25 Grad nur leicht runter, bei Windböeen zwischen 12 und 21 km/h.