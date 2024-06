Ungeduldige Menschen springen am besten gleich zum sechsten Song: „­Against All Logic“ ist die Sorte knuffiger Kracher, für die man die Beat­steaks liebt, ein mit einer sich ins Ohr fressenden Melodie verzierter Indie-Rocker. Arnim Teutoburg-Weiß und Co. probieren zwar auf „­Please“ neue Sounds und Ideen aus, waren selten so nah dran an einem Pop­song wie in „Love Like That“ und wagen sich auch an ein schrulliges Cover des Fun-­Boy-­Three-Songs „The Luna­tics (Have Ta­ken Over The Asy­lum)“.

In Erinnerung bleiben aber vor allem die Lieder, in denen die Band die Regler nach rechts dreht, wenn „De­trac­tors“ zu einem twistenden Beat lospoltert oder durch die Powerpop- Gitarren von „Why & Because“ eine Stadionhymne schimmert.