Der Fußball-Sommer 2024 hat begonnen – zumindest in der Hauptstadt. Dort feierten am Mittwoch (11. Juni) tausende Menschen die Eröffnung der EM-Meile vor dem Brandenburger Tor.

Mit Konzerten und Ansprachen wurde zwei Tage vor dem ersten Spiel am Freitag (14. Juni) wohl der Public-Viewing-Ort des Jahres eingeweiht. Mit dabei Luciano, Boateng, Elif und Leony die um 17:45 Uhr als erste auf die Bühne kam. Aber wer ist die Sängerin eigentlich?

Sie ist bekannter, als man denkt

Leony scheint gut in der Musikbranche bestens vernetzt zu sein. Ihr am 10. Mai veröffentlichter EM-Song „Fire“ ist nämlich eine Zusammenarbeit mit Meduza und OneRepublic. Obwohl die Sängerin erst im Jahr 2020 erste Charterfolge erzielen konnte, landet sie bereits Features wie diese.

Am 15. Januar 2021 veröffentlichte die 26-Jährige ihren Song „Faded Love“ von ihrem späteren Album „Somewhere In Between“. Ein Jahr später brachte sie ihre Single „Remedy“ raus. Mit beiden Songs stürmte Leony innerhalb kürzester Zeit die deutschen und österreichischen Charts.

„Remedy“ wurde von Spotify 2022 sogar zum Sommerhit des Jahres erklärt. Leonys Stimme dürfte man also bereits aus dem Radio kennen.

Fußball steckt ihr im Blut

Der Bruder der Musikerin ist Fußball-Profi. Korbinian Burger spielt seit der Saison 2022/23 für den FC Erzgebirge Aue als Abwehrspieler. Klar also, dass seine jüngere Schwester zumindest etwas für die Sportart übrig haben muss.

In einem YouTube-Video von Aditotoro, der mit seinem Song gegen Leony um den besten EM-Song 2024 wettert, kickt die Sängerin selbst auf dem Platz. Natürlich vorbildlich im Trikot der Nationalmannschaft.

Leony war schon bei DSDS

2023 schaffte die Musikerin es in die Jury der Castingshow, woran sie anfangs wohl selbst nicht geglaubt hat. „Wahnsinn, vor acht Jahren stand ich selbst auf einer RTL-Castingbühne. Niemals hätte ich damals gedacht, 2023 in einer großen Musikshow Talente bewerten zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre“, sagte sie damals über die Einladung als Jurymitglied.

An der Seite von Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice, entschied die Sängerin über die Schicksale der Kandidat:innen.

Mit DSDS-Kollegin Katja Krasavice arbeitete Leony bereits für deren gemeinsamen Song „Raindrops – Intl. Version“ zusammen.

Zu Beginn von Leonys Auftritt bei der EM-Eröffnungsfeier soll das Publikum zunächst noch etwas verhalten gewesen sein, wie die „Berliner Zeitung“ am Donnerstag (13. Juni) berichtet.

An ihrem Bekanntheitsgrad dürfte das inzwischen allerdings nicht mehr liegen, denn ihre Stimme oder ihr Gesicht wird man bei all den Zusammenarbeiten bestimmt schon einmal gehört oder gesehen haben. Und wenn nicht – dann spätestens in diesem EM-Sommer.