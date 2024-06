Fußball gucken – oder doch auf ein Konzert? Auch bei der diesjährigen Fußball-EM stellt sich immer wieder diese Frage. Denn auch bei einem Sport-Großevent macht der Tourkalender vieler Künstlerinnen und Künstler nicht einfach so halt – was viele Fans vor eine äußerst schwierige Wahl stellt. Wir werfen einen Blick darauf, welche Konzerte mit EM-Spielen zusammenfallen.

EM 2024: Eröffnungsspiel und Vorrundenspiele

14. Juni 2024:

* Fußball: Deutschland vs. Schottland (München, 21:00)

* Konzert: Rod Stewart (Leipzig)

* Konzert: Broilers (Berlin)

15. Juni 2024:

* Fußball: Ungarn vs. Schweiz (Köln, 15:00)

* Fußball: Spanien vs. Kroatien (Berlin, 18:00)

* Fußball: Italien vs. Albanien (Dortmund, 21:00)

* Konzert: Rod Stewart, Berlin

* Konzert: Herbert Grönemeyer (Bochum)

* Konzert: Dogstar (Berlin)

16. Juni 2024:

* Fußball: Polen vs. Niederlande (Hamburg, 15:00)

* Fußball: Slowenien vs. Dänemark (Stuttgart, 18:00)

* Fußball: Serbien vs. England (Gelsenkirchen, 21:00)

* Konzert: AC/DC (Dresden)

* Konzert: Nena (Coburg)

* Konzert: Polyphia (Hamburg)

* Konzert: Bruce Dickinson (Berlin)

17. Juni 2024:

* Fußball: Rumänien vs. Ukraine (München, 15:00)

* Fußball: Belgien vs. Slowakei (Frankfurt, 18:00)

* Fußball: Österreich vs. Frankreich (Düsseldorf, 21:00)

* Konzert: Bruce Dickinson (Hamburg)

* Konzert: Tito & Tarantula (Aschaffenburg)

* Konzert: Steel Panther (Leipzig)

* Konzert: Herbert Grönemeyer (Bochum)

* Konzert: Polyphia (Berlin)

18. Juni 2024:

* Fußball: Türkei vs. Georgien (Dortmund, 18:00)

* Fußball: Portugal vs. Tschechien (Leipzig, 21:00)

* Konzert: TOOL (Lanxess Arena, Köln)

* Konzert: Dropkick Murphys (Hamburg)

* Konzert: Corey Taylor (Hannover)

* Konzert: Black Stone Cherry (Nürnberg)

* Konzert: Five Finger Death Punch (Frankfurt am Main)

* Konzert: Biohazard.& Fear Factory (Heford)

* Konzert: Warren Haynes Band (Ulm)

* Konzert: Asinhell (Berlin)

19. Juni 2024:

* Fußball: Kroatien vs. Albanien (Hamburg, 15:00)

* Fußball: Deutschland vs. Ungarn (Stuttgart, 18:00)

* Fußball: Schottland vs. Schweiz (Köln, 21:00)

* Konzert: AC/DC (Dresden)

20. Juni 2024:

* Fußball: Slowenien vs. Serbien (München, 15:00)

* Fußball: Dänemark vs. England (Frankfurt, 18:00)

* Fußball: Spanien vs. Italien (Gelsenkirchen, 21:00)

* Konzert: Rod Stewart, Hamburg

21. Juni 2024:

* Fußball: Slowakei vs. Ukraine (Düsseldorf, 15:00)

* Fußball: Polen vs. Österreich (Berlin, 18:00)

* Fußball: Niederlande vs. Frankreich (Leipzig, 21:00)

* Konzert: Peter Maffay (Rostock)

* Festival: Hurricane Festival (Scheeßel, 21. – 23. Juni)

* Festival: Southside Festival (Neuhausen ob Eck, 21. – 23. Juni)

* Konzert: Smashing Pumpkins, Hannover

22. Juni 2024:

* Fußball: Georgien vs. Tschechien (Hamburg, 15:00)

* Fußball: Türkei vs. Portugal (Dortmund, 18:00)

* Fußball: Belgien vs. Rumänien (Köln, 21:00)

* Festival: Hurricane Festival (Scheeßel, 21. – 23. Juni)

* Festival: Southside Festival (Neuhausen ob Eck, 21. – 23. Juni)

23. Juni 2024:

* Fußball: Schweiz vs. Deutschland (Frankfurt, 21:00)

* Fußball: Schottland vs. Ungarn (Stuttgart, 21:00)

* Konzert: Lenny Kravitz (Hamburg)

* Festival: Hurricane Festival (Scheeßel, 21. – 23. Juni)

* Festival: Southside Festival (Neuhausen ob Eck, 21. – 23. Juni)

* Konzert: Mammoth WVH (Köln)

24. Juni 2024:

* Fußball: Kroatien vs. Italien (Leipzig, 21:00)

* Fußball: Albanien vs. Spanien (Düsseldorf, 21:00)

* Konzert: Bruce Dickinson (Mannheim)

* Konzert: Beatsteaks (Stuttgart)

* Konzert: Megadeth (Oberhausen)

* Konzert: Agnostic Front (München)

25. Juni 2024:

* Fußball: Niederlande vs. Österreich (Berlin, 18:00)

* Fußball: Frankreich vs. Polen (Dortmund, 18:00)

* Fußball: England vs. Slowenien (Köln, 21:00)

* Fußball: Dänemark vs. Serbien (München, 21:00)

* Konzert: Take That (Hannover)

* Konzert: Bruce Dickinson (München)

* Konzert: Rod Stewart (Köln)

* Konzert: Extreme (Hamburg)

* Konzert: Jane’s Addiction (Köln)

* Konzert: Beatsteaks (Hannover)

* Konzert: Fu Manchu (Köln)

* Konzert/Lesung: Niedecken liest & singt Bob Dylan (Bochum)

26. Juni 2024:

* Fußball: Slowakei vs. Rumänien (Frankfurt, 18:00)

* Fußball: Ukraine vs. Belgien (Stuttgart, 18:00)

* Fußball: Tschechien vs. Türkei (Hamburg, 21:00)

* Fußball: Georgien vs. Portugal (Gelsenkirchen, 21:00)

* Konzert: Nena (Hannover) (FestivalTicker)

* Konzert: Greta Van Fleet (Berlin)

* Konzert: Tom Morello (Köln)

* Konzert: Steel Panther (Dortmund)

* Konzert: The Gaslight Anthem (Nürnberg)

EM: Diese Konzerte finden während der Achtel- und Viertelfinalspiele statt

K.o.-Phase

Achtelfinale: 29. Juni bis 2. Juli 2024

* Konzert: Roland Kaiser (29. Juni, München)

* Konzert: Bonnie Tyler (30. Juni, Bad Elster)

* Konzert: Nile Rodgers (30. Juni, Hannover)

* Konzert: Silbermond (30. Juni, Mannheim)

* Konzert: Wolfgang Ambros (30. Juni, München)

* Festival: Tollwood Festival, München

Viertelfinale: 5. bis 6. Juli 2024

Konzert: James Blunt (5. Juli, Bad Mergentheim)

Konert: Nile Rdgers (5. Juli, München)

Konzert: Garbage (5. Juli, Köln)

Konzert: Steel Panther (5. Juli, Würzburg)

Konzert: Doro (5. Juli, Tuttlingen)

Konzert: Peter Fox (5. Juli, Nürnberg)

Konzert: ZZ Top (6. Juli, Berlin)

Konzert: Simple Plan (6. Juli, Saarbrücken)

Konzert: Greta Van Fleet (6. Juli, München)

Konzert: Kim Gordon (6. Juli, Berlin)

Konzert. Steel Panther (6. Juli, Augsburg)

EM 2024: Diese Shows kollidieren mit Halbfinale und Finale

Halbfinale: 9. bis 10. Juli 2024

Konzert: Peter Maffay (9. Juli, Berlin)

Konzert: Nick Mason’s Saucerful of Secrets (9. Juli, München)

Konzert: Ahnoni & The Johnsons (9. Juli, Berlin)

Konzert: Judas Priest (10. Juli, Dresden)

Konzert: Royal Blood (10. Juli, Berlin)

Konzert: Napalm Death (10. Juli, Flensburg)

Konzert: Sick Of It All (10. Juli, Aschaffenburg)

Konzert: Garth Brooks (10. Juli, München)

Finale: 14. Juli 2024 (Berlin, 21:00)

Konzert: Joy Denalane (Tuttlingen)

Konzert: Joss Stone (Düsseldorf)

Konzert: Cypress Hill (Saarbrücken)

Konzert: Gogol Bordello (Krefeld)