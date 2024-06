Wer am Samstag (29. Juni 2024) auf ein Konzert geht, wird wohl viele Menschen im Publikum sehen, die permanent auf ihr Smartphone schauen werden – denn am selben Tag findet das Fußballspiel von Deutschland gegen England, Slowenien, Dänemark oder Serbien (der Gegner muss noch ermittelt werden) statt.

Viele dieser Konzerte wurden festgesetzt, und viele der Tickets wurden gekauft, als noch unklar war, ob Julian Nagelsmanns Elf an jenem Samstag spielt – es war ja noch nicht mal klar, ob die deutsche Elf überhaupt gut genug sein würde, um das Achtelfinale im eigenen Land zu erreichen (sehen Sie hier den Konfliktkalender aller Konzerte, die mit EM-Spielen zusammenfallen). Das Gruppenspiel gegen Ungarn, bei dem es schon ums Weiterkommen in der Gruppe A ging, hatte die AC/DC-Konzertbesucher in Dresden zwar nicht nervös gemacht – erstaunlich war es dennoch, dass es bis zum Abend noch Karten für den Gig in der Rinne gegeben hat. Nun treten Brian Johnson, Angus Young und Kollegen in der Schweiz am 29. Juni auf – und auch an diesem Tag spielen die Eidgenossen, ihr Achtelfinale gegen Italien. AC/DC werden es verschmerzen.

Nun ist die deutsche Elf weiter – und am Samstag finden viele Konzerte statt. Hier die wichtigsten in ganz Deutschland und der Schweiz:

29. Juni

Bonnie Tyler – Live 2024

Sa, 20:00–23:00 Uhr

Freilichtbühne Beelitz

Beelitz

29. Juni

Take That – This Life Under The Stars – European Tour

Sa, 19:00–21:00 Uhr

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64

Berlin

29. Juni

Beatsteaks

Sa, 20:00–23:00 Uhr

Parkbühne Wuhlheide, An d. Wuhlheide 187

Berlin

29. Juni

Lena – Live 2024

Sa, 18:00–22:00 Uhr

Olympiapark Süd, Spiridon-Louis-Ring

München

29. Juni

Pet Shop Boys – Dreamworld – The Greatest Hits Live

Sa, 20:00–22:00 Uhr

ZAG Arena, Expo Plaza 7

Hannover

29. Juni

Peter Maffay & Band – We Love Rock ’n‘ Roll …

Sa, 20:00–22:00 Uhr

Domplatz, Dompl.

Erfurt

29. Juni

AC/DC – PWR UP TOUR

Sa, 18:30–22:30 Uhr

Stadion Letzigrund, Badenerstrasse 500

Zürich, Schweiz