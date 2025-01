Led Zeppelin erinnern sich an ihre wilden Anfangstage

Im Frühjahr gibt „Becoming Led Zeppelin“ einen frischen Blick auf die Entstehungsgeschichte einer der größten Hard-Rock-Bands auf dem Planeten.

Ein erster Teaser zeigt Gitarrist Jimmy Page, Sänger Robert Plant und Bassist John Paul Jones, wie sie sich daran erinnern, zum ersten Mal gemeinsam Musik gemacht zu haben.

„Ich sagte, dass ich als erste Nummer ‘The Train Kept A-Rollin’’ spielen will“, erklärt Page in dem Clip. „Wir haben einfach weitergespielt, kleine Solopausen und viele solche Sachen gemacht, und Robert hat dann improvisiert.“

Was für ein Sänger

John Paul Jones schwärmt anschließend, dass er noch nie einen Sänger wie Robert Plant gehört hätte. „Ich habe so einen coolen Soul-Sänger erwartet. Und dann ist da dieser schreiende Wahnsinnige mit dieser fantastischen Stimme und einem unfassbaren Stimmumfang. Ich dachte mir nur: ‚Was machst du denn da oben? Du wirst dir noch wehtun.’“

Auch Robert Plant hat nur Worte der Verwunderung übrig. Über sich selbst sagt er in dem Ausschnitt der Doku: „Es war erschütternd, weil es wirklich so schien, als ob dies das ist, worauf ich immer gewartet hatte.“ Ein paar Ausschnitte von John Bonham, der im September 1980 verstarb, gibt es auch noch zu sehen. „Ich war ganz schön schüchtern“, gibt der Drummer zu Protokoll, den viele für einen der besten in der Geschichte der Rockmusik halten. „Und das Beste, das man machen kann, wenn man in so einer Situation ist, ist, nicht zu viel zu sagen und unermüdlich weiterzumachen, um den Dingen auf den Zahn zu fühlen.“

Led Zeppelin, wie man sie noch nie sah

„Becoming Led Zeppelin“ ist die erste autorisierte Dokumentation über die Briten. Der Film zeichnet die individuellen Wege der vier Bandmitglieder durch die Musikszene der 1960er Jahre nach und beleuchtet ihre Zusammenkunft im Sommer 1968. Regie führte Bernard MacMahon, bekannt für seine Arbeit an „American Epic“.Der Film enthält Interviews, Auftritte und bisher unveröffentlichtes Material, das die kreative, musikalische und persönliche Entwicklung von Led Zeppelin zeigt. Kinostart ist am 18. März 2025 in ausgewählten Kinos.