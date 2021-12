„Peter Maffay – Begegnungen“ – alles zur zweiten Staffel der Musik-Talkshow für MagentaTV

Foto: © Wolfgang Köhler © Red Rooster Musikproduk-tion GmbH. All rights reserved.

2020 verwandelte Peter Maffay sein Tonstudio im bayerischen Tutzing in den Schauplatz für die erste Staffel des TV-Formats „Red Rooster TV by Peter Maffay“. Denn durch die Pandemie, die für den Musiker unter anderem eine Tourunterbrechung zur Folge hatte, entwickelte sich der Wunsch, sich digitalen Formaten zu widmen. „Wir haben sehr schnell den Schalter umgelegt und gesagt: ‚Wir versuchen, die Zeit zu nutzen‘“, so Maffay. Er selbst trat als Gastgeber auf und empfing zehn prominente Gäste aus den Bereichen Unterhaltung, Musik, Sport und Politik, um unter anderem mit ihnen über die „Playlist ihres Lebens“ zu sprechen. 2021 führt das Team um Peter Maffay die Show unter dem Titel „Peter Maffay – Begegnungen“ mit einer zweiten Staffel fort.

Drehort und Konzept der Talk- und Musikshow haben sich dafür geändert. Seine Gäste trifft Maffay nun in der Begegnungsscheune auf Gut Dietlhofen bei München. Hier hat er mit seiner Stiftung eine Erlebniseinrichtung für traumatisierte und hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche geschaffen. In der Sendung spricht der Entertainer mit bis zu drei Prominenten über unterschiedliche Themen – von Politik über Unterhaltung bis Religion. Jeder gibt dabei auch preis, welches Lied das eigene Leben geprägt hat.

Begegnungen sind das, was uns alle im Leben und in der Gesellschaft weiterbringt. Als Musiker, in der Stiftung, im Privatleben. Eine echte Begegnung kommt nur zustande, wenn man aufeinander zugeht. Wenn man sich gegenseitig wahrnimmt. Und zwar auf gleicher Augenhöhe. – Peter Maffay

Welche Stars sind zu Gast?

Bereits zu sehen sind die Talks von Peter Maffay mit Thomas Gottschalk, Dr. Sahra Wagenknecht und Joey Kelly, TV-Legende Frank Elstner, Schlagersängerin Francine Jordi und Fußballer Christian Günter, Autorin Laura Karasek und Moderator Reinhold Beckmann sowie Politiker Sigmar Gabriel und Sängerin Balbina.

Am 19.12. ist zu sehen, wie Peter Maffay in der Musik-Talkshow auf Ex-No-Angels-Sängerin Jessica Wahls und „Höhle der Löwen“-Investor Ralf Dümmel trifft. Am 26.12. endet die zweite Staffel schließlich mit einem Gespräch zwischen Maffay und Pur-Musiker Hartmut Engler. Wo kann man „Peter Maffay – Begegnungen“ sehen? Seit dem 14. November 2021 ist jeweils sonntags eine neue Episode in der Megathek von MagentaTV abrufbar.