Rock am Ring kostenlos live erleben

Auch in diesem Jahr wird Rock am Ring, das größte deutsche Musikfestival am Nürburgring, auch für alle, die nicht vor Ort sind, live zu sehen sein. Die Telekom und der Veranstalter des Events haben ihre langjährige Partnerschaft erneuert.

Die Konzerte der beiden Mainstages vom 05.-07. Juni werden via MagentaMusik im kostenlosen Livestream bei MagentaTV übertragen.

Zusätzlicher exklusiver Content wie Interviews und Backstage-Berichte zu Rock am Ring werden ebenfalls bequem von der Couch aus oder unterwegs abrufbar sein, wie das Unternehmen mitteilte.

Sehr gutes Netz bei Rock am Ring – verspricht die Telekom

Auch für die 90.000 Besucher des Festivals liefert die Telekom einen Mehrwert. So werden die schon zuletzt aufgerüsteten zusätzlichen Mobilfunkkapazitäten noch einmal verstärkt. Heißt: Durch temporäre Mobilfunkmasten wird die bestehende Netz-Versorgung gezielt verstärkt, so dass es beim Verschicken von Bildern und Videos zu keinerlei Problemen kommt.

„Rock am Ring ist eine der stärksten Festivalmarken Europas. Mit der Telekom gewinnen wir einen Partner, der unsere Ambition teilt, das Erlebnis vor Ort mit digitaler Reichweite intelligent zu verbinden. So schaffen wir eine Plattform, die sowohl live am Nürburgring als auch im Stream höchste Qualität bietet“, sagt Marc Seemann, Chief Talent & Partnership Officer bei PRK DreamHaus.

„Wir bringen das einzigartige Festivalgefühl von Rock am Ring direkt zu den Menschen – live, intensiv und voller Emotionen“, erklärt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. „Gemeinsam mit unserem Partner schaffen wir nicht nur unvergessliche Momente vor Ort, sondern verbinden Fans digital miteinander. Dieses besondere Erlebnis aus Live-Atmosphäre und digitaler Nähe gibt es so nur bei der Telekom.“

Rock am Ring 2026 ist schon seit einiger Zeit ausverkauft. Zu den Highlights im Programm gehören dieses Jahr Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Sabaton und The Offspring.