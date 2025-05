Bekannter von Nadja „Naddel“ Abd el Farrag: „Bitte gebt Ruhe“

Die Nachricht vom Tod von Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als „Naddel“, hat in der deutschen Medienlandschaft für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Nun meldet sich Andreas Ellermann, ein Hamburger Unternehmer und langjähriger Bekannter von Naddel. In einem emotionalen Appell und fordert der die Öffentlichkeit eindringlich auf, Ruhe einkehren zu lassen.

Ellermann mit klaren Worten an Öffentlichkeit und Promis

In einem kurzen Instagram-Video macht Ellermann unmissverständlich deutlich, dass die Spekulationen um Nadja Abd el Farrags Tod ein Ende finden müssen. Sein Appell: „Bitte gebt Ruhe – bei der Familie, bei mir, bei den Zeitungen. […] Lasst Nadja jetzt vernünftig beigesetzt werden.“ Er betont, dass Naddel in den letzten drei Jahren trotz aller Schwierigkeiten noch Freude am Leben hatte und gelegentliche Auftritte wahrnahm. Gegenüber sensationslüsternen Äußerungen – insbesondere von Prominenten – zieht er klare Grenzen: „Haltet alle euren Rand!“

Auch in der Bildunterschrift des Videos spricht Ellermann Klartext: „Bitte Ruhe einkehren! […] Hört auf, Geschichten zu erfinden! Außer Mutter, Schwester und auch ich war keiner da! Deutschland und Künstler […] schämt Euch!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch die Entertainerin Desirée Nick hatte sich schon zu Wort gemeldet, mit ähnlich kritischem Ton. In einem Interview mit der „Abendzeitung München“ prangerte sie die Doppelmoral der Branche an: „Die Heuchelei der Branche ist hundert Prozent entlarvt.“ Nick kritisiert, dass Naddel selbst nach ihrem Tod noch für Content missbraucht werde und äußert, dass diese Umstände für Naddel eine zusätzliche Belastung gewesen wären.

Nadja Abd el Farrag: Mehr als nur Dieter Bohlens-Ex-Freundin

Nadja Abd el Farrag war weit mehr als nur die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen. Zwar wurde sie an seiner Seite ab Ende der 1980er-Jahre einem breiten Publikum bekannt, doch sie versuchte sich auch unabhängig davon – unter anderem als Moderatorin der Erotiksendung „Peep“ (RTL2, 1999–2000) und als Teilnehmerin im Dschungelcamp (2004). In ihrer 2018 erschienenen Autobiografie „Achterbahn“ offenbarte sie ihre gesundheitlichen Probleme, unter anderem die Diagnose Leberzirrhose.