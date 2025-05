Naddels Karriere startete als Backgroundsängerin für Dieter Bohlen

Bohlen: Mit „You Can Win If You Want“ gewinnt die Nationalelf gegen Spanien

Der Tod von Nadja Abd el Farrag – vielen besser bekannt als Naddel – schockiert die Öffentlichkeit. Die frühere Lebensgefährtin von Dieter Bohlen ist am 9. Mai im Alter von nur 60 Jahren an Organversagen verstorben. Während sie in den vergangenen Jahren vor allem mit gesundheitlichen und privaten Problemen in die Schlagzeilen geriet, erinnern sich nur wenige an den Beginn ihrer Karriere – der einst vielversprechend war.

Geboren wurde Nadja Abd el Farrag am 5. März 1965 in Hamburg. In ihrer Jugend begann sie zunächst eine Lehre als Apothekenhelferin. Der Einstieg ins Musikgeschäft gelang ihr Ende der 1980er-Jahre, als sie Backgroundsängerin in Dieter Bohlens Band Blue System wurde. Bald darauf ging sie eine Beziehung mit dem Produzenten ein – eine Partnerschaft, die immer wieder für mediale Aufmerksamkeit sorgte.

1999 trat sie in die Fußstapfen von Ebenfalls-Bohlen-Ex Verona Pooth und moderierte die Erotiksendung „Peep“. Auch abseits der Kamera versuchte sich Naddel an unterschiedlichen Projekten: Sie veröffentlichte ein Kochbuch, drehte Bauchtanzvideos und war regelmäßig Gast in Reality-TV-Formaten wie dem Dschungelcamp oder „Big Brother“. Auch ihre kurze Liaison mit Ralph Siegel sorgte für Schlagzeilen. Auch als Testimonial der Erotikmesse Venus, als DJane und beim Promiboxen verdiente sich Nadja Abd el Farrag Geld dazu.

Nadja Abd el Farrag: Privat lief nicht immer alles glatt

Nadja Abd el Farrag bleibt vielen als schillernde, aber auch tragische Figur der deutschen Boulevardlandschaft in Erinnerung – eine Frau, deren Karriere an der Seite eines Popstars begann und deren Leben viele Höhen und Tiefen kannte. 2013 erschien ihre Autobiografie mit dem Titel „Ungelogen“, in der sie offen über ihre Vergangenheit sprach. Darin schrieb sie: „Ich war nie ein Partymensch. Ich habe mich einfach oft treiben lassen.“ Ihr Leben sei von Unsicherheit geprägt gewesen: „Ich habe viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen – oft nicht die besten.“

In den letzten Jahren war es ruhiger um Naddel geworden. 2023 versuchte sie ein musikalisches Comeback mit dem Entertainer Andreas Ellermann. Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand im Mai 2024 statt.