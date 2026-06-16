30 Jahre „If You’re Feeling Sinister“: Belle & Sebastian live

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„If You’re Feeling Sinister“ wird dreißig Jahre alt. Zur Feier spielen Belle & Sebastian im Dezember zwei Konzerte in Deutschland.

Jubiläumstour

Bald sind es drei Jahrzehnte, seit die Indie-Pop-Band Belle & Sebastian ihre ersten Schritte gingen. Was als soziales Projekt für Arbeitslose startete, wurde bald zur Avantgarde der britischen Indie-Szene. Mit atmosphärischem Songwriting, melodischen Arrangements und Folk-Einflüssen kreierten sie insgesamt 12 Alben in diesen drei Jahrzenten. Sieben davon schafften es in die Top 15-Charts Großbritanniens.

Vieles hat sich in dieser Zeit verändert, doch so einiges ist gleichgeblieben: Belle & Sebastian spielen in unveränderter Kern-Besetzung und sie werden immer noch gleich geliebt. „If You’re Feeling Sinister“ erschien im selben Jahr wie ihr Debut „Tigermilk“ und wurde unter die „besten Alben der 1990er Jahre“ gewählt. Anlässlich dieses Jubiläums gehen sie auf eine UK- und Europa-Tour. Zweimal halten die Schotten auch in Deutschland.

Tourdaten

Belle & Sebastian spielen im Dezember zwei Konzerte in Deutschland:

01.12.26 München (Muffathalle)

02.12.26 Frankfurt (Zoom)

Schon im März hatte Belle & Sebastian in Deutschland für zwei Konzerte in Berlin und Köln gastiert. Im Dezember kehren sie zurück: Auf ihrer Jubiläumstour spielen die sieben Musiker das Album „If You’re Feeling Sinister“ einmal chronologisch durch, inklusive einiger Fan-Lieblinge von anderen Platten als Bonus. Die Konzertkarten kosten 45 Euro und sind ab dem 19. Juni um 10 Uhr exklusiv auf „Eventim“ verfügbar. Ab 22. August um 10 Uhr bieten dann auch alle üblichen Vorverkaufsstellen die Tourtickets an.