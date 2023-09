Belle And Sebastian: Stuart Murdoch debütiert als Roman-Autor

Stuart Murdoch von Belle Amd Sebastian geht unter die Belletristen. Eigentlich ist das keine neue Nachricht, denn die Songtexte seiner Band wirken ja schon seit jeher, als wären sie nur Fragmente einer größeren Erzählung. Und doch wird der Sänger im September 2024 seinen Debütroman „Nobody’s Empire“ herausbringen.

Er ist zunächst nur für Großbritannien und Nordamerika eingeplant. Die Geschichte spielt laut Pressemitteilung Anfang der 90er-Jahre in Glasgow und Kalifornien und handelt von einer Figur, die nach einem Krankenhausaufenthalt aufgrund Myalgischer Enzephalomyelitis (Chronisches Fatigue Syndrom) auf der Suche nach einer „Neuerfindung der Welt“ ist.

Was auch immer diese Neuschöpfung bedeutet und ob es sich dabei um eine Art Umwandlung in eine Fantasiewelt handelt, ist erst einmal unklar. Fakt ist aber, dass das Buch eine Mischung aus Fiktion und Memoir sein wird und damit auch das derzeit sehr beliebte literarische Genre der Autofiktion bedient (denken Sie an Clemens Setz und Annie Ernaux).

Erfahrungen mit ME/CFS

„Ich bin in das Schreiben von ‚Nobody’s Empire‘ mehr oder minder hineingetrieben worden“, deutete Murdoch in einem Bericht in „The Bookseller“ an. „Es fühlte sich wie der richtige Zeitpunkt an, diese Geschichte in Langform zu erzählen, auch wenn ich eigentlich schon seit Jahren davon singe. Ich dachte mir zunächst, dass ich es nur für die ME/CFS-Gemeinschaft schreibe, und je weiter das Buch vorankam, desto wichtiger wurde es für mich und bekam ein Eigenleben. Ich brauchte es ebenso sehr wie es mich brauchte, und ich stützte mich stark darauf, um Trost zu finden.“

Ob „Nobody’s Empire“ auch in deutscher Übersetzung erscheinen wird, ist derzeit noch ungeklärt. Belle And Sebastian veröffentlichten zuletzt im Januar ein neues Album („Late Developers“).