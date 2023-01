Überraschung: Belle and Sebastian veröffentlichen schon (sehr) bald ihr neues Album „Late Developers“

Belle and Sebastian haben für Freitag (13. Januar) unverhofft ihr neues Album „Late Developers“ angekündigt.

1996 wurde die schottische Band um Sänger Stuart Murdoch gegründet. Seither sind elf Studio-Platten erschienen, zuletzt ihr Werk „A Bit of Previous“ im Mai 2022.

Belle and Sebastian: Zurück in Glasgow

Auf Instagram erklärt die Band: „Wir haben das Album in Glasgow während der gleichen Sessions wie „A Bit of Previous“ aufgenommen und freuen uns, diese neue Sammlung von Songs endlich zu veröffentlichen!“ Der Vorgänger „A Bit of Previous“ sollte ursprünglich in Los Angeles aufgenommen werden, aufgrund der Pandemie musste die Gruppe jedoch auf ihre Heimatstadt Glasgow zurückgreifen. Nach „Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant“ (2000) stellte dies (und nun auch das angekündigte „Late Developers“) das erste Werk in ihrer Bandgeschichte dar, was wieder dort aufgenommen wurde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Belle and Sebastian (@bellesglasgow)

So wird das Cover zum erscheinenden Werk aussehen:

Das Tracklisting auf „Late Developers“

Der erste Song „I Don’t Know What You See In Me“ der angekündigten Platte ist bereits erschienen, zum Musikvideo geht es hier. Die Songtitel lauten:

Juliet Naked Give A Little Time When We Were Very Young Will I Tell You A Secret? So In The Moment The Evening Star When You’re Not With Me I Don’t Know What You See In Me Do You Follow? When The Cynics Stare Back From The Wall Late Developers

Das noch aktuelle Werk „A Bit of Previous“ gibt es hier zu hören: