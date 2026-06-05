Kampf der Titanen! Am 11. Juli sind in Berlin: Cure ,Toten Hosen, Pet Shop Boys

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Na, am 11. Juli schon etwas vor? Zumindest für die Berliner (oder die, die nach Berlin fahren wollen), gibt es an jenem Samstag (das auch noch – Wochenende!) eine echte Qual der Wahl. Ein Konzertprogramm, das es in dieser Dichte selbst in der Hauptstadt selten zu erleben gibt. Dabei verteilen sich die Auftritte recht gut über das Stadtgebiet. Tiefer Westen (Spandau), Mitte (Gendarmenmarkt) und tiefer Osten (Wuhlheide).

>>>Hier geht es zum kompakten „Konfliktkalender“: WM oder Konzerte?

Konzerte am 11. Juli 2026 in Berlin: Alle Acts

Old But Gold Ü30 Hip Hop Festival, Zitadelle Spandau

Busta Rhymes

Treach of Naughty by Nature

Ryan Leslie & Band

Ginuwine

KRS-One

Shai

Shawn Desman

Onyx

Queen Omega

DJs und Hosts:

Nomi

Groove

Soulspy

Merique

Mighty Timeless

Tommy Dollar

Classic Open Air, Gendarmenmarkt

Joja Wendt

Naturally 7

Jodok Cello

Big Band der Bundeswehr

The Cure, Parkbühne Wuhlheide

The Cure

The Twilight Sad

Just Mustard

Pet Shop Boys, Waldbühne Berlin

Pet Shop Boys

Luyc Dreams

Die Toten Hosen, Olympiastadion Berlin

Die Toten Hosen

Beatsteaks

The Stranglers

Das wird aufregend, gerade für die Verkehrsbetriebe: Olympiastadion und Waldbühne liegen sehr dicht beieinander. Zur An- und Abreise nutzen Fans dieselben Linien. „Man darf gespannt sein“, wie einfach das wird. Mit den Beatsteaks haben die Toten Hosen zudem einen echten Main Act im Vorprogramm. Die Berliner Band hätte nebenbei auch die Wuhlheide füllen können, würden da vielleicht nicht schon The Cure auftreten …

Und dann auch noch WM!

Falls Deutschland Gruppenerster oder Gruppenzweiter wird und die ersten beiden K.O.-Runden besteht, würde es am 11. Juli einen Viertelfinaltag mit der Nagelsmann-Elf geben.

Laut dem Turnierbaum der FIFA und den Hochrechnungen im Sportschau WM-Spielplan ergeben sich vor allem zwei Szenarien:

Szenario 1 (Deutschland wird Gruppensieger): Holt Deutschland Platz 1 in Gruppe E und gewinnt danach das Sechzehntelfinale, wartet im Achtelfinale voraussichtlich ein Kracher wie Frankreich.

Gewinnt das DFB-Team dieses Duell am 4. Juli, würde es am 11. Juli in Miami (Spiel 99) sehr wahrscheinlich gegen Top-Nationen wie Italien, Belgien oder den Sieger aus Gruppe G (Argentinien) gehen.

Szenario 2 (Deutschland wird Gruppenzweiter): Beendet Deutschland die Gruppe nur auf Rang 2, droht nach dem Sechzehntelfinale im Achtelfinale ein direktes Duell gegen Rekordweltmeister Brasilien. Setzt sich Deutschland hier am 5. Juli durch, würde man am 11. Juli in Kansas City (Spiel 100) auf den Sieger des Parallelzweigs treffen – dort könnten unter anderem England, Portugal oder spielstarke Gruppendritte warten.

Doch lieber zu Hause blieben und Glotze an?