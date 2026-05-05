Rolling Stones: Diese Gastmusiker sind auf „Foreign Tongues“ zu hören

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Die Rolling Stones haben die Veröffentlichung ihres neue Albums bekannt gegeben: „Foreign Tongues“ erscheint am 10. Juli 2026. Auf der Produktseite der Band kann man nicht nur diverse Bundles vorbestellen (Vinyl, CD, Tote Bag – alles), sondern auch die Pressemitteilung zur neuen Platte lesen:

„’Foreign Tongues“ entstand in weniger als einem Monat in den Metropolis Studios in West-London, wo Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood erneut mit dem Grammy-Gewinner-Produzenten Andrew Watt zusammenarbeiteten. Das Ergebnis ist ein dynamisches und zukunftsweisendes Album, das den unverwechselbaren Sound der Band einfängt und zugleich neue klangliche und textliche Wege beschreitet, wodurch ihr beispielloses Vermächtnis weiter gefestigt wird.“

Gäste auf „Foreign Tongues“

Mitgearbeitet an „Foreign Tongues“ haben die etablierten Kräfte – Tourmusiker wie ihr neuer alter Produzent: „Das Album besticht durch herausragende Leistungen von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood sowie ihren wichtigsten Mitwirkenden, darunter Darryl Jones, Matt Clifford und Steve Jordan. “

Außerdem seien auch die letzten Aufnahmen ihres verstorbenen Drummers zu hören: „Es enthält zudem einen Gastauftritt von Charlie Watts, der während einer seiner letzten Aufnahmesessions vor seinem Tod im Jahr 2021 eingefangen wurde.“

Und: Sogar zwei ganz bestimmte Smiths, mit denen man nicht gerechnet hätte, sind auf „Foreign Tongues“ vertreten: „Weitere Beiträge stammen von einer beeindruckenden Riege von Gastkünstlern, darunter Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith von The Cure und Chad Smith von den „Red Hot Chili Peppers“.

Was jetzt noch fehlt, ist eine Tracklist – daran ließe sich vielleicht erkennen, welcher Gastmusiker auf welchem Song zu hören ist. Wird nachgereicht.