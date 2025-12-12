Berlin Prog Night geht 2026 international!

Ein Geheimtipp ist die Berlin Prog Night nicht mehr, schließlich war das Mini-Festival mit einem wilden Programm aus Prog Rock, Progressive Metal, Cinematic Fusion und anderen innovativen Genres bereits drei Mal bis auf den letzten Meter im Badehaus ausverkauft.

Am 01. Februar 2026 geht das Event in die vierte Runde – diesmal mit fünf Bands aus ganz Europa. Mit dabei sind Yuval Ron, Green Desert Tree und Tioga aus Berlin und SoundDiary aus Österreich sowie Seventh Station (Slowenien/Türkei/Israel).

Was macht die Berlin Prog Night so besonders? Das Mini-Festival wird von allen beteiligten Musikern in Kooperation organisiert. Sie treffen auf gleichgesinnte Prog-Fans aus der Berliner Szene.

Die Berlin Prog Night 2026 startet am 01. Februar ab 17 Uhr im Badehaus (Revaler Str. 99, 10245 Berlin), Einlass ist um 16 Uhr. Tickets (ab 23 Euro) gibt es HIER.

Berlin Prog Night 2026: Timetable