Bernhard Brink rudert nach Kritik an Karl Lauterbach zurück

Nun erklärte der Sänger, dass es sich um spontane Aussagen gehandelt habe: „Es war mitten in einem langen Arbeitstag gegen 18 Uhr. Ich hatte bereits vorher einen Auftritt in Magdeburg und am späten Abend noch ein Konzert mit Band in Eisenhüttenstadt“, so Brink. Zu sehen bekommen werden die Zuschauer der „Schlagernacht des Jahres“ die Tiraden Brinks ohnehin nicht. Das bestätigte der „rbb“ gegenüber „schlager.de“: „Wer in den letzten Jahren die Aufzeichnung schaute, weiß: Jegliche Dialoge der Künstler während ihrer Auftritte werden ohnehin rausgeschnitten“, so der Sender.