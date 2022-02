Funny van Dannen: Ode an „Karl Lauterbach“

Liedermacher Funny van Dannen meldet sich zurück mit einer neuen Single: „Karl Lauterbach“. Und auch auf eine neue CD des Künstlers, der für seine oft ironischen bis satirischen Stücke bekannt ist, dürfen sich Fans freuen.

Van Dannen teilt mit, er habe mit dem Song eine Hymne auf den allgegenwärtigen Karl Lauterbach und seine allgegenwärtige Präsenz schreiben wollen. Das müsse dem neuen Gesundheitsminister erstmal jemand nachmachen, sagt er.

Das Lied ist ein Live-Mitschnitt von einem Auftritt in Reutlingen. Zuletzt war van Dannen Anfang Februar mit seinem Konzert „Die enorme Lustigkeit mit Funny van Dannen“ an der Berliner Volksbühne zu hören. „Karl Lauterbach“ erscheint am Freitag, 18. Februar. Der Song wird vorerst nur digital veröffentlicht und soll auf allen Plattformen verfügbar sein. Das dazugehörige Album kommt im Sommer 2022 an. Die neue CD wäre seine 19. musikalische Veröffentlichung und folgt auf „Alles gute, Motherfucker“ von 2018.