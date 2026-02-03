Wenn Sie die sozialen Medien nach der jüngsten Veröffentlichung von Epstein-Akten durch die Trump-Regierung überprüft haben, sind Sie möglicherweise auf folgende Behauptung gestoßen: Der kürzlich gewählte sozialistische Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, sei in Wirklichkeit der geheime leibliche Sohn des verurteilten Menschenhändlers Jeffrey Epstein.

Angebliche Fotos, die Mamdani in verschiedenen Altersstufen, seine Mutter (die Filmemacherin Mira Nair) und Epstein zeigen sollten, wurden zehntausendfach geteilt, auch von prominenten rechten Influencern. Der Sandy-Hook-Verschwörungstheoretiker Alex Jones postete sogar auf X, dass eine „groß angelegte Untersuchung“ im Gange sei, um die Abstammung des Bürgermeisters zu klären.

Das war alles Schwachsinn – eine dumme, von KI befeuerte Verschwörungstheorie, die offenbar auf einer E-Mail zwischen einem Publizisten und Epstein basierte, in der Nair als Teilnehmerin einer Werbe-Screening-Afterparty für ihren Film Amelia von 2009 erwähnt wurde, die im Haus von Ghislaine Maxwell stattfand. Bürgermeister Mamdani wurde 1991 geboren.

Neue Front der Desinformation: KI trifft auf veränderte Informationskonsumption

Die Episode legte die neueste, sich am schnellsten entwickelnde Front der Nachrichtendesinformation bloß: die Kollision zwischen der veränderten Art und Weise, wie globale Zielgruppen Informationen konsumieren, und einer Revolution der künstlichen Intelligenz, die es jedem Einzelnen ermöglicht, innerhalb weniger Sekunden zunehmend detaillierte und realistische Inhalte zu generieren.

Nirgendwo war dies deutlicher als in der gesamten Saga um die Epstein-Akten. Seit fast einem Jahr hat die Trump-Regierung versucht, den öffentlichen Zugang zu Materialien im Zusammenhang mit dem Fall zu verzögern, aufzuschieben und zu verweigern. Nachdem sie durch ein Gesetz des Kongresses zur Freigabe der Akten gezwungen wurde, wurde das Material in Paketen von Hunderttausenden, sogar Millionen von Dokumenten auf einmal veröffentlicht – darunter allein letzte Woche sechs Millionen.

Die Flut von E-Mails, Geschäftsprotokollen, Fotos, Aussagen, Videos, Gerichtsdokumenten und persönlicher Korrespondenz hat die Berichterstattung über die Akten so dünn verteilt, dass sie kaum noch zu analysieren ist. Zur Verwirrung trägt bei, dass diese ohnehin schlammigen Gewässer regelmäßig durch KI-Desinformationsmüll aufgewühlt werden.

Prominente im Strudel der KI-generierten Falschinformationen

Im März letzten Jahres widerlegten Forscher ein Foto, das angeblich den kanadischen Premierminister Mark Carney, den Schauspieler Tom Hanks und Epsteins verurteilte Komplizin Ghislaine Maxwell zusammen am Strand zeigen sollte, als KI-generiert. Im Januar entpuppte sich ein viraler Audioclip, der als Aufnahme präsentiert wurde, auf der Trump die ehemalige Abgeordnete Marjorie Taylor Greene wegen ihrer Unterstützung für die Freigabe der Akten anbrüllt, tatsächlich als von OpenAIs Video-Generierungssoftware Sora erstellt.

Nachdem ein Schwung Epstein-Dokumente mit Erwähnungen sowohl von Trump als auch vom ehemaligen Präsidenten Bill Clinton öffentlich wurde, ging ein KI-generiertes Video viral, das Trump zeigt, wie er Clintons Schritt tätschelt und küsst. Eine Reihe von Prominenten, darunter Oprah Winfrey, die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris und OpenAI-CEO Sam Altman, wurden in den KI-Müll-Strudel hineingezogen, der um die Veröffentlichung der Epstein-Akten kreist.

Wie KI-generierte Bilder viral gingen

Im Fall von Mamdani verbreiteten bedeutende konservative Persönlichkeiten KI-generierte Bilder, die ihn angeblich als Säugling im Strandurlaub zeigten, in den Armen seiner Mutter, mit Epstein, der hinter ihnen auftaucht. Andere KI-generierte Bilder behaupteten, einen jungen Mamdani zusammen mit seiner Mutter, Epstein und anderen in den Akten genannten prominenten Persönlichkeiten zu zeigen. Laut BBC Verify scheinen die letztgenannten Bilder vom Parodie-Account „@DumbFckFinder“ zu stammen. Trotz eines KI-Wasserzeichens sagte X’s KI-Chatbot Grok mindestens einem Nutzer, dass das Foto authentisch sei.

„Jemand muss es sagen. Es besteht eine sehr reale Möglichkeit, dass Zohran Mamdani der leibliche Sohn von Jeffrey Epstein ist“, schrieb ein Pro-Trump-Account in einem X-Post mit über 2 Millionen Interaktionen und 90.000 Likes.

„Grok sagt, dieses Foto des jungen zukünftigen New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani mit Jeffrey Epstein, Bill Gates, Bill Clinton und anderen sei echt“, schrieb Alex Jones in einem seiner Posts. „Ich werde in den nächsten Stunden riesige Neuigkeiten zu diesem Thema verkünden.“ Es wurden keine Neuigkeiten verkündet, und Faktenchecks, die später zu seinen Posts hinzugefügt wurden, stellten klar, dass die Bilder „mit Google Nano Banana“ erstellt worden waren.

Trump-Regierung und MAGA-Bewegung als Vorreiter im KI-Einsatz

Es ist nicht besonders überraschend, wenn man bedenkt, in welchem Ausmaß die Trump-Regierung und die MAGA-Bewegung generative KI genutzt haben, um die Realität zu erschaffen, die sie sich wünschen. Der Impuls war besonders in Minneapolis sichtbar, wo die Regierung in den letzten Wochen – über ihre offiziellen Social-Media-Konten – ein manipuliertes Bild der Anwältin und Aktivistin Nekima Levy Armstrong während ihrer Verhaftung verbreitet hat, das sie fälschlicherweise in Tränen zeigt.

Das Heimatschutzministerium, ICE und die Grenzpatrouille teilen regelmäßig KI-generierte Inhalte, die Einwanderungsbeamte als jingoistische – und eindeutig nordisch aussehende – Krieger für das Mutterland darstellen. Das Muster wiederholt sich in der gesamten Regierung, und Trumps nahezu tägliche Flut von Truth-Social-Posts und Reposts ist typischerweise verstopft mit KI-Müll, der ihn als König, Superhelden oder buchstäblich dabei zeigt, wie er Scheiße auf seine Rivalen kippt.

Desinformationskrieg an mehreren Fronten

Die Integration von KI in die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit mit Nachrichtenereignissen umgeht, ist ein Desinformationskrieg an mehreren Fronten gegen Menschen, die einfach nur die Nachrichten wollen. Von Google-KI-Zusammenfassungen, die lächerlich falsche Antworten auf Anfragen liefern, über Nachrichtenagenturen, die gefälschte Bücher und Autoren veröffentlichen, nachdem sie KI zur Erstellung einer Leseliste verwendet haben, bis hin zur Leichtigkeit, mit der KI Nachrichtensendungen aus dem Nichts erstellen oder das Bild einer Nachrichtenpersönlichkeit manipulieren kann, um sie etwas völlig Falsches sagen zu lassen.

Es besteht keine Notwendigkeit, Persönlichkeiten, Verbindungen oder Fotos im Zusammenhang mit den Epstein-Akten zu erfinden; der Fall selbst ist entsetzlich genug. Die von Überlebenden abgegebenen Zeugenaussagen sind erschütternd und enthalten zahlreiche untersuchungswürdige Hinweise, ebenso wie die nun öffentliche Kommunikation zwischen Epstein und seinem weitreichenden Netzwerk von Kontakten und Mitarbeitern. Die Epstein-Saga als Ganzes erfordert eine nüchterne, unabhängige, detaillierte Untersuchung der vielfachen Versäumnisse des amerikanischen Strafjustizsystems, die es ihm und seinen Komplizen ermöglichten, jahrelang junge Frauen zu missbrauchen, nachdem er öffentlich als Raubtier bekannt war. Keine KI-Halluzination kann auch nur ansatzweise diese Schrecken imitieren.