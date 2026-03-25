Bernie Sanders und AOC wollen die KI-Entwicklung ausbremsen

US-Senator Bernie Sanders und Repräsentantin Alexandria Ocasio-Cortez kündigen ihre Unterstützung für zwei neue KI-Gesetze an, die ein bundesweites Moratorium für den Bau von Rechenzentren verhängen sollen. Sanders bringt seinen Gesetzentwurf, den AI Data Center Moratorium Act, am Mittwoch ein.

„KI und Robotik lösen die tiefgreifendste technologische Revolution in der Geschichte der Menschheit aus. Der Kongress hinkt dem, was er über das Wesen dieser Revolution und ihre Folgen wissen müsste, weit hinterher“, sagt Sanders in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE. „Wir können nicht tatenlos zusehen, wie eine Handvoll milliardenschwerer Big-Tech-Oligarchen Entscheidungen treffen, die unsere Wirtschaft, unsere Demokratie und die Zukunft der Menschheit neu gestalten werden. Wir brauchen eine ernsthafte öffentliche Debatte und demokratische Kontrolle über diese folgenreiche Frage.“

Die Gesetzgebung zielt darauf ab, die Entwicklung von KI zu verlangsamen und dem Kongress die Möglichkeit zu geben, mit einer angemessenen Regulierung aufzuholen. Sanders fordert ein sofortiges bundesweites Moratorium für KI-Rechenzentren, bis nationale Schutzmaßnahmen vorhanden sind, die sicherstellen, dass KI sicher und effektiv ist und weder „Gesundheit, Privatsphäre, Bürgerrechte noch die Zukunft der Menschheit“ gefährdet. Der Gesetzentwurf fordert außerdem Regelungen, die gewährleisten, dass die wirtschaftlichen Gewinne aus KI den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommen – „nicht nur den wohlhabenden Eigentümern der Big-Tech-Konzerne“ – sowie Gesetze zum Schutz der Umwelt und zur Verhinderung steigender Strompreise für die Bevölkerung.

Sanders warnt vor KI-Risiken

Am Dienstagabend sprach Sanders eine halbe Stunde lang im Senat über die Risiken und Auswirkungen von KI sowie über die Oligarchen, die die Technologiekonzerne kontrollieren. Dabei thematisierte er auch die Umweltfolgen von KI und erläuterte, wie KI riesige Rechenzentren erfordert, die enorme Mengen an Strom und Wasser verbrauchen.

„Meta beispielsweise baut in Louisiana ein Rechenzentrum in der Größe Manhattans, das so viel Strom verbrauchen wird wie 1,6 Millionen Haushalte“, sagte Sanders. Er stand vor einem Schild, auf dem stand, dass die Großhandelspreise für Strom in der Nähe von Rechenzentren in den vergangenen fünf Jahren um bis zu 267 Prozent gestiegen sind. „Diese steigende Nachfrage wird zu einem massiven Ausbau fossiler Brennstoffe führen, obwohl wir bereits die verheerenden Folgen der globalen Klimakrise erleben.“

Wie ROLLING STONE im November berichtete, verschlimmerte ein Amazon-Rechenzentrum in Oregon ein Problem mit Wasserverschmutzung im Bundesstaat, das mit Krebserkrankungen und Fehlgeburten in Verbindung gebracht wird. Nahezu 3.000 Rechenzentren befinden sich in den USA im Bau oder in der Planung, weitere 4.000 sind bereits in Betrieb.

Ocasio-Cortez und der DEFIANCE Act

Sanders sagte im Dezember in CNNs „State of the Union“: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass man diesen Prozess abbremsen muss.“

„Wenn es keine Jobs mehr gibt und Menschen für die meisten Dinge nicht mehr gebraucht werden – wie sollen die Leute dann ein Einkommen haben, um ihre Familien zu ernähren, Gesundheitsversorgung zu bekommen oder die Miete zu zahlen?“, fragte Sanders. „Im Kongress ist darüber noch kein einziges ernstes Wort gefallen.“

Auch Ocasio-Cortez hat sich klar zu den Risiken von KI geäußert und setzt sich weiterhin für die Verabschiedung ihres DEFIANCE Act ein, der Betroffenen von KI-gestütztem Deepfake-Missbrauch zivilrechtliche Klagemöglichkeiten einräumt. Ähnlich wie der Gesetzentwurf zum Rechenzentrumsmoratorium wurde der DEFIANCE Act als Zweikammergesetz sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus eingebracht. Er hat den Senat passiert, wartet aber noch auf die Abstimmung im Repräsentantenhaus.

Am Mittwochnachmittag um 16 Uhr wollen Sanders und Ocasio-Cortez gemeinsam über die Gesetzgebung sprechen. Sanders übernimmt die federführende Einbringung im Senat, Ocasio-Cortez wird seinen Senatsentwurf mit einem entsprechenden Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus flankieren.