Bestätigt: Paul McCartney spielt Bass für die Rolling Stones

Paul McCartney und die Rolling Stones sind gemeinsam im Studio gewesen – und Macca spielt auf einem neuen Song der Band Bass. Das bestätigte ein Sprecher der Rolling Stones dem „Billboard“-Magazin. Zuvor gab es Gerüchte, dass auch Ringo Starr bei den Aufnahmen dabei sei – das dementierte der Sprecher leider. Eine Zusammenkunft aller noch lebenden Beatles und Stones ist damit ausgeschlossen.

Empfehlung der Redaktion Neue Minidoku über die Rolling Stones – ersten Teil hier ansehen

Das Lied, an dem sich der Beatle beteiligt, ist Teil einer bisher nicht benannten Sammlung, aus der ein neues Studioalbum entstehen wird. Das wäre die erste Platte der Stones seit „A Bigger Bang“ im Jahr 2005. Bisher gibt es nur wenige Infos dazu – bekannt ist, dass die Musiker mit Produzent Andrew Watt an den Aufnahmen arbeiten.

Wahrscheinlich wird Charlie Watts am Schlagzeug zu hören sein. Er hat vor seinem Tod, am 24. August 2021, Songs aufgenommen, die für die Platte verwendet werden. Keith Richards bestätigte bereits 2021, dass die Arbeiten an der neuen LP etwa zur Hälfte fertig waren, als Watts verstarb. Momentan arbeite man in Los Angeles an der Fertigstellung der Tracks.