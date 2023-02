In Los Angeles geht aktuell ein heißes Gerücht rum: Offenbar fanden in den vergangenen Wochen Aufnahmesessions der Rolling Stones statt – mit dabei war wohl auch ein guter Bekannter: Paul McCartney soll Bass-Parts für einen Track beigesteuert haben und auch Ringo Starr soll bei dem neuen Musikprojekt mitspielen.

Wie „Variety“ berichtet, sei nach wie vor nicht klar, ob die Aufnahmen letztlich auch auf einem neuen Album zu hören sein werden. Schließlich werden im Studio häufig mehr Songs eingespielt, um später eine Auswahl treffen zu können. Schon 2021 sprach Mick Jagger davon, dass eine Menge neuer Tracks fertig seien – zum Jahreswechsel hatte Keith Richards zudem verkündet, dass neue Musik kommen werde. Es wäre das erste Album seit dem 2005 erschienenen „A Bigger Bang“, das komplett neues Material der Rolling Stones enthält. Und sogar Charlie Watts sei auf einigen der vor seinem Tod eingespielten Songs zu hören. „Lassen Sie es mich so ausdrücken“, sagte Richards 2021: „Ihr habt nicht das letzte Mal von Charlie Watts gehört.“

The Rolling Stones und The Beatles – freundschaftliche Rivalen?

Für eine gute Zusammenarbeit spricht, dass Paul McCartney und der am Album beteiligte Produzent Andrew Watt sich gut verstehen. Sie haben schon früher gemeinsam Musik aufgenommen. The Rolling Stones und The Beatles hatten in ihrer Vergangenheit jedoch nur wenige musikalische Berührungspunkte. Die zweite Single (und der erste Hit) der Stones war 1963 der Lennon-McCartney-Song „I Wanna Be Your Man“.

Vier Jahre später sangen Lennon und McCartney bei der Stones-Single „We Love You“ im Hintergrund. Im selben Jahr spielte Brian Jones Saxofon auf einem Beatles-Song, der schließlich die 1970 veröffentlichte B-Seite „You Know My Name (Look Up the Number)“ wurde.

Im November 1968 spielten Lennon und Yoko Ono zwei Songs für das TV-Special „The Rolling Stones‘ Rock and Roll Circus“ –mit Richards am Bass, Eric Clapton an der Leadgitarre und dem „Jimi Hendrix Experience“-Schlagzeuger Mitch Mitchell. Eine gewisse Rivalität bestand aber immer – und das hat sich in all den Jahren wohl auch nicht ganz gelegt. 2021 sagte Paul McCartney über die Stones: „Sie sind eine Blues-Coverband. Ich glaube, unser Netz war ein bisschen weiter gespannt als ihres.“ Kurz darauf schoss Jagger bei einem Konzert der Gruppe in Los Angeles zurück: McCartney sitze im Publikum und mache „mit uns eine Blues-Coverversion“.