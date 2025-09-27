Andrew Watt über die allerletzten Tage des Ozzy Osbourne

Sechseinhalb Jahre lang sprach der Grammy-prämierte Produzent Andrew Watt täglich mit Ozzy Osbourne – und auch am Tag vor dem Tod der Metal-Legende an einem Herzinfarkt im Juli war es nicht anders. „Alles war normal“, sagt Watt, „und am nächsten Tag war die Nachricht einfach ein riesiger Schock.“ Watt war Ozzy im Zuge der Arbeit an dessen letzten beiden Alben nahegekommen – „Ordinary Man“ (2020) und „Patient Number 9“ (2022) – und er schreibt dem Sänger zu, dass er ihm den Weg für Arbeiten mit den Rolling Stones, Lady Gaga und vielen anderen geöffnet hat. In tiefer Trauer blickt Watt in unserem aktuellen Interview auf seine Freundschaft mit Osbourne zurück.

„Heavy-Metal-Sommercamp“

Sie haben beim Back to the Beginning-Konzert gespielt. Wie war das Erlebnis?

Das Konzert war unfassbar, und in diesem Moment fühlt es sich fast wie eine Traumsequenz an. Der ganze letzte Monat seines Lebens fühlt sich an wie ein Traum. Ich hatte in London an einem Projekt gearbeitet, und dann zum Konzert zu fahren und nach Birmingham zu kommen, war großartig. Und dann gab es dieses große Fotoshooting, alle waren da.

Es war so eine unglaubliche Sache, weil [Gitarrist] Jake E. Lee da war, der Ozzy 30 Jahre lang nicht gesehen hatte. Und all diese Leute waren da, aus allen Phasen seines Lebens. Bands, die er liebte. Musiker, die er liebte. Ross Halfin machte dieses großartige Fotoshooting, und Ozzy sagte ihm die ganze Zeit, er solle sich verpissen – und Halfin sagte Ozzy zurück, er solle sich verpissen.

Es war einfach eine großartige, lustige Sache. Am besten lässt es sich als Heavy-Metal-Sommercamp beschreiben. Und dann waren wir alle jeden Tag zusammen, und ich konnte mit Sharon und Jack und Kelly und allen sein… Ich erinnere mich, dass ich am Abend vor der großen Show mit Sharon Curry essen ging, weil man das in Birmingham eben isst. Und wir haben eins ins Hotel für Ozzy mitgenommen. Ich habe lange mit ihm zusammen gesessen und geredet. Wir hatten ein paar Stunden in seinem Zimmer, am Abend vor der Show. [Pause.] Es ist schwer, darüber zu reden.

Es muss sich anfühlen, als hätte man ein Familienmitglied verloren.

Ja, genau. Er hat mich auf eine Weise gesehen, wie ich mich selbst nicht gesehen habe, und wenn Sie mit jemandem sprechen, der ihn geliebt hat oder das Glück hatte, von ihm geliebt zu werden, dann ist das eine Konstante. Er konnte Sie sehen – in Ihrem Guten, in Ihrem Schlechten – und einfach so, wie Sie waren. Er war darin wie ein Hexer. Er wusste oft Dinge, bevor sie passierten, und hatte einfach einen unglaublichen Sinn.

„Er gab mir einen Sinn“

Als wir all diese Alben zusammen machten, erholte er sich von diesem Unfall [ein Sturz zu Hause], den er gehabt hatte. Und es war das erste Mal, dass ich Musik machte und begriff, dass Musik etwas Größeres ist, als nur Songs zu machen. Sie gab ihm einen Sinn, wenn es ihm nicht gut ging, sie ließ ihn sich großartig fühlen und lachen und singen und tanzen und heilen. Diese beiden Alben waren unglaublich, und sie sind für mich der Grund, warum ich heute hier mit Ihnen spreche.

Weil es Ihre ganze Karriere verändert hat.

Ja, es hat alles verändert. Er sah mich als ernsthaften Albumproduzenten. Bis dahin hatte ich nicht wirklich komplette Alben gemacht. Ich hatte ein oder zwei gemacht, an denen ich beteiligt war, aber nicht in diesem Ausmaß. Und er sah in mir, dass ich das konnte. Es war ein wahr gewordener Traum. Er gab mir Selbstvertrauen und brachte mir so viel bei – wie man Rockmusik mischt und bis zum Ende durchzieht. Er hat wirklich an mich geglaubt. Er ließ mich Gitarre auf seinen Alben spielen, und das ist einfach unglaublich. Wir waren sehr wichtig füreinander, sowohl als Kollaborateure als auch als Freunde. Und verdammt, Mann, mehr als alles andere vermisse ich das Lachen. Er war der lustigste Mensch aller Zeiten.

„Es ist der Bass“

Was hat er Ihnen speziell über das Mischen beigebracht?

Sie müssen verstehen: Dieser Mann machte „Paranoid“, als er 21 Jahre alt war. Er hatte also eine 55-jährige Karriere, in der alles großartig war, auf höchstem Niveau. Und er ist einer der klügsten Menschen, die ich je getroffen habe – ein Geschichtskenner, ein Genie, ein buchstäbliches Genie. Seine Persona war nur eine Persona. In Wirklichkeit war er unglaublich brillant, unglaublich scharf. Seine Ohren waren reaktiv. Man konnte denken, er höre nicht zu, aber er hörte jedes Detail. Es gab Momente, in denen wir im Studio waren, etwas hörten und er einfach zeichnete. Und ich dachte: „Oh, er hört nicht zu.“ Und dann kam von ihm ein Satz, der so tief schnitt – auf positive Weise.

Er sagte mir immer: „Hör dir Led Zeppelin an und sag mir, was das lauteste Element ist.“ Und ich, selbstbewusst, meinte: „Es sind die Drums. John Bonham.“ Er sagte: „Nein, nicht die Drums. Es ist der Bass.“

Ich hätte auch gesagt, es seien die Drums.

Er zeigte mir, dass der Bass das Wichtigste in einem Rocksong ist. Man muss sicherstellen, dass der Bass da ist, pumpt, durchschneidet und dieses Rhythmusgefühl gibt, weil er die Brücke zwischen Drums und Gitarren bildet. Er macht den Song schwer. Die Gitarren können nur durchstechen, wenn sie richtig gemischt sind. Den Bass wirklich durchkommen zu lassen und trotzdem das Fundament zu bilden, ist schwierig. Aber er war extrem bass-fokussiert beim Mischen, immer darauf bedacht, dass der Bass durchkommt. Und wenn Sie sich die Platten anhören, die wir gemacht haben – da ist eine Menge Bass. „Under the Graveyard“ hat so viel Tiefgang, hören Sie sich das mal an. Er war in jedes Detail jedes einzelnen Mixdowns involviert. So sehr war es ihm wichtig.

Gibt es unveröffentlichte Musik aus Ihrer gemeinsamen Zeit? Liegt noch etwas im Archiv?

[Pause.] Darüber kann ich nicht reden!