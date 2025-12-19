Die besten Alben 2025: Arne Willander
ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Arne Willander ganz vorn: „More“ von Pulp.
Empfehlungen der Redaktion
- PULP
More
- THE AVETT BROTHERS / MIKE PATTON
AVTT/PTTN
- VAN MORRISON
Remembering Now
- JERRY LEGER
Waves Of Desire
- RON SEXSMITH
Hangover Terrace
- WET LEG
Moisturizer
- THE LAST DINNER PARTY
From The Pyre
- THE DIVINE COMEDY
Rainy Sunday Afternoon
- PAUL WELLER
Find El Dorado
- JEFF TWEEDY
Twilight Override
- LORDE
Virgin
- LAUFEY
A Matter Of Time
- BAXTER DURY
Allbarone
- JULIEN BAKER & TORRES
Send A Prayer My Way
- EMMA-JEAN THACKRAY
Weirdo
- ROBERT FORSTER
Strawberries
- THE WEATHER STATION
Humanhood
- GARY LOURIS
Dark Country
- EDWYN COLLINS
Nation Shall Speak Unto Nation
- MANFRED MAURENBRECHER
Vielleicht vielleichter
