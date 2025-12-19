Die besten Alben 2025: Arne Willander

ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Arne Willander ganz vorn: „More“ von Pulp.

von 
Cover-Artwork von „More“ von Pulp

Cover-Artwork von „More“ von Pulp Foto: Rough Trade. All rights reserved.

  1. PULP
    More
  2. THE AVETT BROTHERS / MIKE PATTON
    AVTT/PTTN
  3. VAN MORRISON
    Remembering Now
  4. JERRY LEGER
    Waves Of Desire
  5. RON SEXSMITH
    Hangover Terrace
  6. WET LEG
    Moisturizer
  7. THE LAST DINNER PARTY
    From The Pyre
  8. THE DIVINE COMEDY
    Rainy Sunday Afternoon
  9. PAUL WELLER
    Find El Dorado
  10. JEFF TWEEDY
    Twilight Override
  11. LORDE
    Virgin
  12. LAUFEY
    A Matter Of Time
  13. BAXTER DURY
    Allbarone
  14. JULIEN BAKER & TORRES
    Send A Prayer My Way
  15. EMMA-JEAN THACKRAY
    Weirdo
  16. ROBERT FORSTER
    Strawberries
  17. THE WEATHER STATION
    Humanhood
  18. GARY LOURIS
    Dark Country
  19. EDWYN COLLINS
    Nation Shall Speak Unto Nation
  20. MANFRED MAURENBRECHER
    Vielleicht vielleichter

Arne Willander schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

