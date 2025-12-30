Die besten Alben 2025: Marc Vetter
ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Marc Vetter ganz vorn: „More“ von Pulp.
Empfehlungen der Redaktion
- PULP
More
- JEFF TWEEDY
Twilight Override
- ANNAHSTASIA
Tether
- FLORIST
Jellywish
- BIG THIEF
Double Infinity
- BAXTER DURY
Allbarone
- THE WEATHER STATION
Humanhood
- BLOOD ORANGE
Essex Honey
- MAKAYA MCCRAVEN
Off The Record
- ALABASTER DEPLUME
A Blade Because A Blade Is Whole
- PANDA BEAR
Sinister Grift
- CATE LE BON
Michelangelo Dying
- TEETHE
Magic Of The Sale
- FKA TWIGS
Eusexua
- TRISTAN BRUSCH
Am Anfang
- MILEY CYRUS
Something Beautiful
- HEARTWORMS
Glutton For Punishment
- LUCRECIA DALT
A Danger To Ourselves
- KOKOROKO
Tough Times Never Last
- SKORTS
Incompletement
