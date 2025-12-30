Die besten Alben 2025: Marc Vetter

ROLLING STONE hat die Alben des Jahres gewählt. Für Marc Vetter ganz vorn: „More“ von Pulp.

von 
Cover-Artwork von „More“ von Pulp

Cover-Artwork von „More“ von Pulp Foto: Rough Trade. All rights reserved.

Empfehlungen der Redaktion

  1. PULP
    More
  2. JEFF TWEEDY
    Twilight Override
  3. ANNAHSTASIA
    Tether
  4. FLORIST
    Jellywish
  5. BIG THIEF
    Double Infinity
  6. BAXTER DURY
    Allbarone
  7. THE WEATHER STATION
    Humanhood
  8. BLOOD ORANGE
    Essex Honey
  9. MAKAYA MCCRAVEN
    Off The Record
  10. ALABASTER DEPLUME
    A Blade Because A Blade Is Whole
  11. PANDA BEAR
    Sinister Grift
  12. CATE LE BON
    Michelangelo Dying
  13. TEETHE
    Magic Of The Sale
  14. FKA TWIGS
    Eusexua
  15. TRISTAN BRUSCH
    Am Anfang
  16. MILEY CYRUS
    Something Beautiful
  17. HEARTWORMS
    Glutton For Punishment
  18. LUCRECIA DALT
    A Danger To Ourselves
  19. KOKOROKO
    Tough Times Never Last
  20. SKORTS
    Incompletement

Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

