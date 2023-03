Der Oscar in der Kategorie „Bester Song“ geht an „Naatu Naatu“

Wie in jedem Jahr wurden auch bei den 95. Academy Awards nicht nur die besten Filme oder Schauspieler des Jahres geehrt – auch der beste Song wird mit einer eigenen Kategorie geehrt. In diesem Jahr konnte sich „Naatu Naatu“ durchsetzen. Der Song von M.M. Keeravaani und Chandrabose ist in „RRR“ zu hören und ist ein mitreißender Song, dessen Energie auch bei der Live-Performance zu spüren war.

Bei der Dankesrede erinnerten sich die Komponisten an einen Song der Carpenters – sie texteten kurzerhand den Song „Top of the World“ für sich um. Für „Best Original Song“ waren bei den Oscars 2023 insgesamt fünf Hits aus hochkarätigen Filmen nominiert: