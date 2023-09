Wieder Fan-„Aufmerksamkeit“! Beyoncé bei Konzert beworfen

Immer mehr Musiker:innen werden während ihres Bühnenauftritts mit Gegenständen beworfen. Einige Fans versuchen so die Aufmerksamkeit ihrer Ikonen zu erlangen. Harry Styles, Cardi B, Adele und nun auch Beyoncé fielen dem Trend bereits zum Opfer. Auf ihrer „Renaissance World Tour“ wurde die Sängerin mit einem Kleidungsstück beworfen, während sie ihren Song „Drunk In Love“ performte.

Auf einem Fan-Video kann man erkennen wie Beyoncés langjährige Tänzer Laurent und Larry Nicolas Bourgeois – auch bekannt als die Les Twins – den Gegenstand rasch von der Bühne entfernen und den schuldigen Fan konfrontieren. Einer der Securitys soll kurz darauf den zweiten Wurf-Versuch des Fans abgeblockt haben. Die Anhänger:innen der Sängerin sorgen sich in der Kommentarspalte des Videos sichtlich um ihre Sicherheit und ärgern sich über die Respektlosigkeit der umschriebenen Person.

Seht hier das ganze Video.

Zumal mittlerweile Fälle bekannt sind, in denen solch eine Aktion schwere Folgen von sich tragen kann. So musste die Sängerin Bebe Rexha nach ihrer Show in New York genäht werden, weil sie das Handy eines Fans am Kopf traf. Superstars wie Billie Eilish sind sich einig: „Es ist absolut frustrierend, wenn man da oben steht“, meint die „What Was I Made For?“-Sängerin. „Du bist in einer verletzlichen Position.“

Empfehlung der Redaktion Beyoncé verschweigt bei Konzert bewusst den Namen von Lizzo

Beyoncé ist weiterhin auf ihrer Tournee durch Nordamerika unterwegs. Auf ihrer Show in Los Angeles vergangene Woche feierte die „Break My Soul“-Sängerin ihren 42. Geburtstag und lud Special Guests wie Kendrick Lamar und Diana Ross ein.