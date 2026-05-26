Bezahlter Urlaub ist eine Lebensader. Jeder Amerikaner hat ihn verdient

Habibah lebt im Norden von New Jersey. Tagsüber arbeitet sie für eine Universität, in ihrer Freizeit ist sie Aktivistin. Ich beobachtete, wie ihre Söhne dem Filmteam halfen, die Ausrüstung ins Haus zu tragen – und wie sie ihre Mutter anschauten, wenn sie nicht hinsah. Sie hat eine aufrechte Haltung, wirkt gefasst, fast majestätisch in ihrem schönen Kopftuch. Als sie davon erzählt, wie ihr Mann nach einem Herzinfarkt und Schlaganfall eines Morgens aufwachte und sich nicht mehr bewegen konnte, und von seiner Behinderung in den darauffolgenden Monaten, bleibt ihre Stimme ruhig.

Elizabeth lebt im Speckgürtel von Denver. Sie arbeitet für eine gemeinnützige Organisation und ist Lehrbeauftragte. Sie gehört einer jüdischen Gemeinschaft in Denver an, die sich in Hinterhöfen, Wohnungen und Kirchen trifft. Ihre kleine Tochter dreht sich im Zimmer und tanzt im Tüllröckchen. Ich sehe, wie Elizabeth ihr neues Baby in einem Schaukelstuhl wiegt, in dem sie früher allein saß, während ihre Tochter im Krankenhaus lag. Sie und ihr Mann Lee sind fokussiert und ständig in Bewegung, beladen Autos und Kinderwagen und Babyschalen. Trotz allem, was sie gerade durchgemacht haben – mehr als sieben Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation – lacht sie schnell, auch durch Tränen hindurch.

Zwei sehr unterschiedliche Frauen, zwei sehr unterschiedliche Familien – und doch sind ihre Geschichten alles andere als selten. Beide brauchten bezahlten Urlaub, als das Unerwartete eintrat, und der Zugang dazu hat beider Leben verändert. Nimmt man ihn weg, sieht man, womit so viele Familien kämpfen. Es ist ein unerträgliches Versagen, dass diese Art von Unterstützung in den USA bis heute die Ausnahme geblieben ist.

Ein nationales Versagen

Als Land haben wir keinen bezahlten Familien- oder Krankenurlaub. Die Hälfte von uns hat nicht einmal Anspruch auf unbezahlten Urlaub. Zig Millionen Menschen haben keinen einzigen bezahlten Krankheitstag. Obwohl Geburt und Tod uns alle betreffen, hat nur jeder Vierte in der Privatwirtschaft Anspruch auf bezahlten Familienurlaub. Noch in diesem Monat wurde bekannt, dass große Konzerne ihre Leistungen beim bezahlten Urlaub kürzen – und einer Arbeitnehmerin wurde sogar zugemutet, aus dem Kreißsaal an einer Besprechung teilzunehmen, bevor sie drei Wochen nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub entlassen wurde. Und obwohl der Druck auf Staatsebene wächst, gehören wir nach wie vor zu den wenigen Ländern der Welt – neben Papua-Neuguinea und einigen kleinen Inselstaaten –, die keinerlei bezahlten Urlaub gesetzlich garantieren. Und wir alle zahlen den Preis für diese Entscheidung.

In diesem Frühjahr verbrachte ich, während ich an dem Kurzdokumentarfilm „Lifelines“ arbeitete, Zeit mit Habibah und Elizabeth und ihren Familien – auf ihren Wegen durch Pflege und bezahlten Urlaub, beide mit Geburten, beide mit unerwarteten medizinischen Notfällen, während sie gleichzeitig ihre eigene Genesung bewältigten. Ihre Geschichten haben mich tief bewegt. Aber was ich möchte, dass Sie verstehen – und was beim Drehen deutlich wurde –, ist, dass sie alles andere als einzigartig sind. Fürsorge, das Aufbauen und Wachsenlassen und Erhalten von Familien, ist das, was uns alle verbindet – und dennoch haben wir ein System geschaffen, das sie als Nebensache behandelt. Die Notwendigkeit, sowohl zu arbeiten als auch zu pflegen, ist universell, aber es ist eine Realität, die wir in der Politik konsequent ignoriert haben.

Als wir 2019 unsere Organisation Paid Leave for All gründeten, war das bereits offensichtlich. Im Vorfeld unseres Starts besuchten wir das Verwaltungsgebäude des neuen bezahlten Urlaubsprogramms des Bundesstaates Washington. Als wir durch den Flur zum Eingang gingen, waren die Wände mit Familienfotos gepflastert. Weiß, Schwarz, braun. Neugeborene, Angehörige, die von Tragen aus schwach den Daumen heben, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel. Es sei eine Erinnerung, sagten sie uns – eine Erinnerung daran, warum sie jeden Morgen zur Arbeit kommen. Es hat unsere Arbeit seither beflügelt.

Eine Bewegung gewinnt Fahrt

In dieser Woche werden Aktivistinnen und Aktivisten sowie Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus 25 Bundesstaaten in Washington, D.C., zusammenkommen, um eine beeindruckende Welle an Siegen für bezahlten Urlaub in den letzten fünf Jahren zu feiern – ein Schwung, der durch die Pandemie entfacht, durch den nationalen Vorstoß hinter „Build Back Better“ beschleunigt und durch die Bestätigung angetrieben wurde, dass bezahlter Urlaub tatsächlich eine Lebensader ist. Gemeinsam werden sie den Weg nach vorn skizzieren: eine 50-Staaten-Strategie, um diesen Fortschritt jetzt zu sichern und schließlich ein Bundesprogramm durchzusetzen, das die Arbeit zu Ende bringt. Vor diesem Hintergrund feiern wir unseren Kurzfilm „Lifelines“ – als Mahnung, was auf dem Spiel steht und was möglich ist.

Wir haben Berge von Daten zu bezahltem Familien- und Krankenurlaub, Berichte und Umfragen aus Jahrzehnten. Die Belege ändern sich nicht; der Fall für bezahlten Urlaub wird sogar stärker. Er rettet Leben. Er stärkt die öffentliche Gesundheit, verbessert die Gesundheitsergebnisse für Mütter und Neugeborene, die Überlebensraten bei Krebs, die psychische Gesundheit ganzer Familien. Er kurbelt das Wirtschaftswachstum an, hält mehr pflegende Angehörige im Berufsleben, senkt Fluktuationskosten und schützt die Gehälter von Familien. Aber was wir manchmal vergessen: Diese Erfahrung ist das, was uns wirklich verbindet – über Hautfarbe, Glauben, Geschlecht, Herkunft und Lebenswege hinweg. Es geht um das, was am meisten zählt: das erste Lächeln eines Babys, den letzten Atemzug eines Elternteils oder Partners.

Im Oktober starb Habibahs Mann Rasheed. Einen Monat später kam meine Freundin Faith Winter ums Leben – eine Senatorin des Bundesstaates Colorado, die den historischen Sieg für bezahlten Urlaub in ihrem Staat vorangetrieben hatte, der Elizabeths Familie zugutekam, und später die Ausweitung für Familien auf der Neugeborenen-Intensivstation – sie starb bei einem Autounfall.

Zeit ist kein Luxus

Das hat mich in meinem Engagement für diese Bewegung nur bestärkt. Das Leben ist so kurz, und wir sind alle so verletzlich. Letztlich gibt es nichts Wichtigeres, als für die Menschen da zu sein, die wir lieben – gerade in unseren bedeutsamsten, verletzlichsten und tiefgreifendsten Momenten: eine Geburt, ein Aufenthalt auf der Intensivstation, eine unerwartete Diagnose, ein Todesfall. Das sind die Momente, in denen wir heilen, in denen wir den Sinn, die Grenzen und die Weite unseres Menschseins spüren.

Eine beachtliche Anzahl von Bundesstaaten hat bezahlte Familien- und Krankenurlaubsprogramme verabschiedet. Zuletzt wurde Virginia als 14. Bundesstaat – zusammen mit D.C. – zum ersten im Süden, der bezahlten Urlaub einführte. In diesem Jahr begannen Maine, Minnesota und Delaware mit der Auszahlung von Leistungen im Rahmen ihrer neuen Programme, und Colorado setzte eine landesweit erste Regelung für Familien auf der Neugeborenen-Intensivstation um.

Doch das Fehlen einer bundesweiten Garantie bedeutet, dass die meisten Familien nach wie vor kämpfen. Ob eine Lehrerin versucht, eine Schwangerschaft rund um die Ferienzeiten zu planen, ein Bauarbeiter mit einer Verletzung umgeht oder eine Führungskraft Angst hat, sich die Auszeit nicht leisten zu können – bezahlter Urlaub betrifft die unterschiedlichsten Menschen in diesem Land. Er beeinflusst unsere Lebensentscheidungen und -wege, unsere körperliche und seelische Gesundheit, unsere Fähigkeit, einfach im eigenen Leben präsent zu sein.

In politischen Kreisen dreht sich derzeit alles um das Thema „Erschwinglichkeit“ – der Preis von Eiern, der Sprit an der Tankstelle. Das ist berechtigt und wichtig. Aber was in dieser Debatte manchmal fehlt, ist die Zeit – unsere Möglichkeit, sie mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben, ohne unsere Existenzgrundlage zu gefährden. Dieser Zeit beraubt zu werden ist eine Armut für sich.

Wofür wir aufstehen

Wir müssen uns daran erinnern, wofür wir jeden Morgen zur Arbeit gehen. Warum wir dieser Tage überhaupt aufstehen, was uns Freude und Sinn gibt. Ein Großteil der Welt nimmt diese Dinge – bezahlten Urlaub, die Möglichkeit, Fürsorge zu leisten und sich zu leisten – als selbstverständlich hin. Es wird Zeit, dass wir aufhören, uns mit weniger abzufinden.

Dawn Huckelbridge ist Gründungsdirektorin von Paid Leave for All und Co-Produzentin des Dokumentar-Kurzfilms „Lifelines“.