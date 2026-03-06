Bianca Censori sagt im Prozess über Kanye Wests ausgekerntes Strandhaus aus

Bianca Censori erschien am Donnerstag vor einem Gericht in Los Angeles, um Fragen über das Malibu-Anwesen zu beantworten – jenes vom renommierten japanischen Architekten Tadao Ando entworfene Haus, das ihr Ehemann Kanye West 2021 für 57 Millionen Dollar gekauft und anschließend auskernen ließ, um daraus einen von seinem Anwalt so bezeichneten „Off-the-Grid“-Unterschlupf zu bauen.

Die 31-jährige Censori betrat den Gerichtssaal in einem schwarzen Satinrock und einem bis oben zugeknöpften schwarzen Cardigan, das Haar straff nach hinten gebunden. Sie lächelte die Jury an und beantwortete die meisten Fragen einsilbig. Auf die Frage, ob ihr Ehemann – heute bekannt als Ye – ihr gesagt habe, er wolle einen „Off-the-Grid-Bunker“ bauen, widersprach sie.

„Ich glaube, er hat diese Formulierung benutzt, um eine Ästhetik zu beschreiben“, sagte sie. „Das war alles Konzeptarbeit. Die Idee, dass sich das verändert hat, stimmt nicht unbedingt. Wenn er Ideen beschrieb, war das sein ganzheitliches Konzept. Es sollte immer ein Wohnhaus werden. Das hat sich nie geändert.“

Widersprüchliche Aussagen über Baupläne

Die Aussagen am Morgen widersprachen den Darstellungen des Klägers Tony Saxon sowie eines weiteren Zeugen, des Handymanns Jeromy Holding, wonach Yes Pläne für das Anwesen ständig wechselten. Beide hatten der Jury zuvor geschildert, Ye habe sämtliche Leitungen, Kabel, Toiletten und den Anschluss an alle städtischen Versorgungsnetze entfernen wollen. Holding sagte, Yes wechselnde Pläne für das Haus hätten vorgesehen, es als Erweiterung seiner Privatschule, als Atombunker, als Kloster, als Aufnahmestudio und als Spielplatz für seine Kinder mit Rutschen und Rampen zu nutzen.

Censori, von Beruf Architektin, ist seit Jahren eine rätselhafte und weitgehend schweigsame Erscheinung in Wests Umfeld – sie äußert sich überwiegend durch provokante Performance-Art, die häufig öffentliche Nacktheit einschließt. Sie wurde als Zeugin in dem Zivilprozess geladen, nachdem Saxon, ein 35-jähriger Musiker, Vintage-Plattendealer und Handyman, 2023 Klage eingereicht hatte – wegen seiner sieben Wochen dauernden Tätigkeit an dem Haus Ende 2021.

In seiner Klage und bei seiner Aussage vor Gericht hat Saxon behauptet, er habe als Projektmanager und Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsmann an dem zeitgenössischen Betonhaus gearbeitet, bis er schwer verletzt und dann entlassen worden sei – als Vergeltung dafür, dass er Sicherheitsbedenken geäußert habe. Er behauptet, Ye habe es versäumt, eine Workers‘-Compensation-Versicherung abzuschließen, und hafte nun nicht nur für ausstehende Löhne, sondern auch für Schäden im Zusammenhang mit seinen Arztkosten, Verdienstausfall und seelischem Leid.

Censori als Beraterin am Projekt

Saxon hatte der Jury zuvor geschildert, Censori habe Ende 2021 als architektonische Beraterin an dem Projekt mitgewirkt, während West noch mit Kim Kardashian verheiratet war. Saxon sagte, er habe in dieser Zeit regelmäßig mit Censori gechattet, sie um Rat gefragt, wie mit Ye umzugehen sei, und Entwürfe für Rutschen besprochen, die über Betonstufen installiert werden sollten. Er sagte, Bianca sei dabei gewesen, als Ye ihm angeblich heftig zusetzte, weil er die elektrischen Leitungen des Hauses nicht schnell genug herausgerissen habe und sich geweigert habe, benzinbetriebene Generatoren in geschlossenen Räumen zu betreiben – trotz der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Auf die Frage, ob sie zwei weitere Designer, die Saxon für das Projekt engagiert hatte, je getroffen habe, erwähnte Censori, sie einmal in einem Zoom-Call gesehen zu haben, möglicherweise in Zusammenhang mit einem anderen Projekt. „Mein Mann war sehr an dieser Idee einer geschlossenen Stadtstruktur interessiert“, erklärte sie. „Jeder, der an irgendetwas Architektonischem gearbeitet hat, wäre auch daran beteiligt gewesen.“

In einer weiteren Aussage bestätigte Censori, dass sie eine Vollmacht für ihren Ehemann besitzt. „Ich kann Dinge in seinem Namen unterzeichnen“, sagte sie der Jury.

Censori bricht ihr Schweigen

In einem kürzlich erschienenen Interview mit „Vanity Fair“ hatte Censori ihr Schweigen über das Ando-Haus und ihre Ehe gebrochen. „Das Schöne an Zerstörung ist, dass sie etwas anderem Leben gibt“, sagte sie über das Anwesen. „Wenn ich dieses Haus betrat, das angeblich ‚zerstört‘ war, lebten Fledermäuse darin, und das Meersalz hatte den Stahl im Haus angegriffen und zum Rosten gebracht.“

Sie beschrieb ihre öffentliche Persona und ihre aufsehenerregenden Looks – darunter ein vollständig transparentes Kleid bei den Grammys 2025 – als lebendige Kunst aus eigener Schöpfung. „Ich würde nichts tun, was ich nicht tun wollte“, sagte sie dem Magazin und fügte hinzu, dass sie und ihr Ehemann ihre Outfits gemeinsam gestalten. „Es war wie eine Zusammenarbeit. Es war nie so, dass mir jemand sagte, was ich zu tun habe. Wenn du mit Gianni Versace verheiratet wärst, würde er dir nicht auch ein Kleid schenken oder so?“

Gegenüber „Vanity Fair“ räumte Censori ein, es habe Momente gegeben – während einiger von Yes Kontroversen – in denen sie erwogen habe, ihn zu verlassen. Wann genau, ließ sie offen. Weniger als eine Woche nach den Grammys postete Ye auf X, ehemals Twitter: „I’m a Nazi“, gefolgt von einer weiteren Nachricht: „I HAVE DOMINION OVER MY WIFE. THIS AINT NO WOKE AS FEMINIST SHIT. SHES WITH A BILLIONAIRE.“ Zwei Tage später schaltete er einen Super-Bowl-Werbespot für Yeezy.com, auf dem Hemden mit Hakenkreuzen zum Kauf angeboten wurden.

Stationäre Behandlung und Ja zu Ye

Censori sagte dem Magazin, sie habe stationäre Behandlung in Anspruch genommen, um an sich zu arbeiten, während Ye in eine Reha gegangen sei und begonnen habe, Medikamente zu nehmen. „Alles, was ich tun kann, ist, immer einfach da zu sein und zu helfen“, sagte sie. „Dieses Jahr war so, als würde man monatelang Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Ich habe die Liebe und das Einfühlungsvermögen für ihn, um das zu können, und ich verstehe, dass die Welt das nicht hat.“

Holding, der andere Handyman, sagte aus, er sei in seiner ersten Arbeitswoche fast gefeuert worden, als er Kardashian versehentlich mit Censori verwechselt habe. „Ich sagte: ‚Oh, ich dachte, Sie wären Bianca’“, erinnerte sich Holding. Er sagte, die Situation habe zu einem Streit zwischen Kardashian und Ye geführt, woraufhin Kardashian das Haus mit den gemeinsamen Kindern verlassen habe. Ye habe ihn daraufhin nach oben gerufen, um ihn zur Rede zu stellen.

„Eine der berühmtesten Frauen der Welt, und du nennst sie beim Namen einer anderen Frau? Was hast du dazu zu sagen?“ Ye soll in einem strengen Ton gefragt haben, den Holding auf dem Zeugenstand nachahmte. „Du hast das absichtlich getan.“

Yes Anwälte greifen Saxons Klage an

Holding sagte, ihm sei das Gesicht vor Scham gebrannt. Er habe angeboten zu gehen und nie wiederzukommen. „Nahhh“, habe Ye ihm schließlich gesagt, so die Aussage. Holding habe die Arbeit fortgesetzt und dabei manchmal Direktnachrichten mit Ye ausgetauscht, wie er sagte. Ein Jahr später heirateten Ye und Censori – einen Monat nachdem Yes Scheidung von Kardashian rechtskräftig geworden war.

Yes Anwälte haben argumentiert, Saxon sei für weniger als zwei Monate Arbeit mit 240.000 Dollar entlohnt worden und versuche nun, Ye mit der Behauptung zu betrügen, er sei ein Angestellter und kein freier Auftragnehmer gewesen. Ye soll noch aussagen, bevor der Fall an die zwölfköpfige Jury übergeben wird, die für ein Urteil nur die Zustimmung von neun Mitgliedern benötigt.