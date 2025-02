Berichte: Kanye West und Bianca Censori lassen sich scheiden

Kanye West und Bianca Censori stehen angeblich kurz vor der Scheidung. Lediglich elf Tage nach Censoris Nacktauftritt auf dem roten Teppich der Grammys – und den anschließenden antisemitischen Ausfällen Wests auf X.

Das meldet die „Daily Mail“. Es wird vermutet, dass das Paar mündlich vereinbart hat, dass Bianca Censori nach der kurzen Ehe, die im Dezember 2022 begann, eine Zahlung von 5 Millionen Dollar erhält.

Eine Quelle aus dem Umfeld des 47-jährigen Rappers will laut der Zeitung bestätigt haben, dass das Paar sich nun getrennt hat. Und dass in den kommenden Tagen mit einer gerichtlichen Einreichung zur Beendigung der Ehe zu rechnen ist.

Demnach soll Censori zunächst in ihrem 35-Millionen-Dollar-Haus in Beverly Park North, Los Angeles, bleiben. Wo West derzeit weilt, ist unklar. Insider vermuten, dass der Rapper nach Tokio zurückkehren könnte, wo er sich einen Großteil des letzten Jahres in einem Hotel aufhielt.

Kanye Wests Talentagentur lässt ihn nach antisemitischen und Pro-Diddy-Äußerungen fallen

Nachdem der umstrittene Rapper am Wochenende vom 8. Februar in den sozialen Medien ausrastete, ein Hakenkreuz-T-Shirt verkaufte, eine Reihe von antisemitischen Äußerungen machte und mehrere pornografische Videos in seinem Feed veröffentlichte, wurde Kanye West von seiner Talentagentur fallen gelassen.

Daniel McCartney, der als Talentagent bei 33&West arbeitet, teilte am Montag, den 10. Februar, in einer Instagram-Story mit, dass er West „mit sofortiger Wirkung“ nicht mehr vertritt, „aufgrund seiner verletzenden und hasserfüllten Äußerungen, die weder ich noch 33&West dulden können.“ (Es ist unklar, wann West bei 33&West unterschrieben hat.)

Ein Teammitglied von Yeezy verließ ebenfalls das Unternehmen. Wests ehemaliger Stabschef Eric Cui hat am Sonntag gekündigt, wie ROLLING STONE erfahren hat. Dies geschah kurz nachdem West Sean „Diddy“ Combs verteidigt hatte, der seine Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura körperlich misshandelt hatte, indem er Screenshots des Hotel-Überwachungsvideos veröffentlichte, die Combs beim Angriff auf sie zeigten.

„Ich habe es geliebt, bei YZY zu arbeiten, weil ich an deinen Traum geglaubt habe“, schrieb Cui in einer auf Instagram geposteten Erklärung. „Ich glaube an die Redefreiheit … also werde ich meine Redefreiheit nutzen, um zu sagen, dass Gewalt und Verbrechen gegen Frauen und Kinder falsch sind.“

Der Wendepunkt kam, als West während des Super Bowls am Sonntagabend Sendezeit kaufte

West begann seine Tweet-Attacke am Donnerstagabend, den 6. Februar. Und veröffentlichte in den folgenden Tagen eine Reihe von bösartigen und beleidigenden Posts. Später lobte und dankte er Elon Musk dafür, dass er sich frei äußern konnte, ohne von der Social-Media-Plattform verwiesen zu werden.

Der Wendepunkt kam, als West während des Super Bowls am Sonntagabend Sendezeit kaufte, in der er die Zuschauer auf seine Yeezy-Website verwies, auf der er ein weißes T-Shirt für 20 US-Dollar verkaufte, das ein Hakenkreuz zeigte.

Am Dienstag, den 11. Februar, bestätigte ein Shopify-Sprecher gegenüber ROLLING STONE, dass das Unternehmen seine Website wegen Verstoßes gegen die Geschäftsbedingungen vom Netz genommen habe. Noch am selben Tag wurde West von einer ehemaligen Yeezy-Mitarbeiterin verklagt, die behauptete, West habe sie angegriffen und verspottet, weil sie Jüdin sei.

Am Montag deaktivierte West sein X-Konto (früher Twitter). „Ich melde mich von Twitter ab“, schrieb er. „Es war sehr kathartisch, die Welt als Resonanzboden zu benutzen. Es war wie ein Ayahuasca-Trip. Ich liebe euch alle, die ihr mir eure Energie und Aufmerksamkeit geschenkt habt.“