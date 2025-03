NSFW! Bianca Censori präsentiert Nackt-Look auf Instagram

Bianca Censori lässt auf Instagram ihren „viel beachteten“ Nackt-Look wiederaufleben, den sie bei den diesjährigen Grammys präsentierte.

Tatsächlich besteht Bianca Censoris Instagram-Account aktuell nur aus 21 Kacheln, die so ziemlich alle dasselbe zeigen. Sie im Nacktkostüm. Und, das war bei den Grammys noch anders, auf Rollschuhen. Dazu Knieschoner, falls sie hinfällt.

Laut ihren Bildbeschriftungen wurden die Bilder 2023 in Italien produziert. Demnach war der Nackt-Look bei der Verleihung des Musikpreises 2025 schon ein alter Hut. Für Bianca Censori zumindest.

Bianca Censori – NSFW auf Instagram:

Die Grammy-Verleihung wird am kommenden Sonntag mit dem Super Bowl zwar schon vom nächsten Mega-Event abgelöst. Dennoch spricht die ganze Branche noch immer von DEM Skandal des Jahres: Bianca Censoris Nackt-Auftritt an der Seite ihres Gatten Kanye West.

Während die Produzenten des wichtigsten Musikpreises keine zwei Meinungen zuließen, was sie von der Fleischbeschau hielten, reagierte nun die Ex-Freundin des Rappers mit einer offenbar augenzwinkernden Reaktion. Julia Fox erschien am Donnerstag (06. Februar) am Rande der New York Fashion Week ebenfalls reichlich unbekleidet.

Die Schauspielerin („Der schwarze Diamant“) posierte im Trenncaot, aber mit Oben-Ohne-Blitzer vor den Plakatwänden der Mode-Riesen. Anders als Censori lüpfte Fox allerdings nicht ihren echten Busen, zeigte nur eine Art Brustpanzer.

Julia Fox hatte nicht viel von Kanye West

Niemand weiß, ob es sich bei der Aktion um einen gepfefferten Seitenhieb auf Kanye Wests aktuelle Lebensgefährtin handelt, die kaum eine öffentliche Schau an der Seite ihres Gatten komplett verhüllt bleibt. Tatsache ist aber, dass Fox nach der gescheiterten Ehe des Musikers mit Kim Kardashian kurz zum wichtigsten Teil seines Lebens wurde.

Wie die 35-Jährige allerdings unlängst öffentlich machte gab es zwar viele Geschenke von Ye (darunter vor allem fast täglich neue Kleidungsstücke), dafür aber wohl überhaupt keinen Sex.

Kanye West feierte unter der Woche den „Triumph“ bei den Grammys. Er postete in seiner Instagram-Story einen Screenshot einer Google-Suchanalyse, der zeigte, dass Censoris Name weltweit trendete. Dazu schrieb der Musiker: „Wir haben alles bei den Grammys in den Schatten gestellt. Am 4. Februar ist meine Frau die meistgegoogelte Person auf dem Planeten Erde.“