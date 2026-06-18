Wetter auf dem Southside Festival 2026: Mega-Hitze erwartet

Das Southside Festival 2026 bringt Besucher:innen drei Tage mit kräftigem Sommer-Wetter bei Temperaturen bis zu 35 Grad. Es gibt viel Sonne und kaum Wolken. Der Höhepunkt der sengenden Hitze wird für Sonntag erwartet. Gleich am Freitag besteht das Risiko für Gewitter.

Die Veranstalter warnen die Besucher:innen bereits jetzt vor der Hitze und empfehlen dringend, ausreichend Wasser zu trinken, Sonnencreme zu nutzen und Kopfbedeckungen zu tragen. Kostenlose Wasserstationen gibt es wie stets vor Ort auf dem Festivalgelände. Bei Temperaturen über 30 Grad wird eine Flüssigkeitszufuhr von drei Litern empfohlen.

An allen drei Tagen klettert das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst über 30 Grad. So wird das Wetter an den einzelnen Festival-Tagen:

FREITAG (19. Juni)

Das Wetter ist schwül-warm und unruhig mit bis zu 31 Grad. Vor allem während der Anreise und den ersten Konzerten besteht eine erhöhte Gefahr lokaler Sommergewitter. Über dem Flugplatzgelände von Neuhausen ob Eck wird sich fast ununterbrochen die Sonne zeigen, dabei gibt es kaum Wind. Regen ist später nicht zu erwarten.

SAMSTAG (20. Juni)

Auch am Samstag klettert die Tmeperatur auf über 30 Grad. Am Nachmittag kann sich das auch so anfühlen, als wären es bis zu 37 Grad. Es gibt fast den ganzen Tag strahlenden Sonnenschein und kaum Wolken. Es bleibt bis in den späten Abend hinein sehr trocken und drückend heiß. Auch in der Nacht gibt es kaum Abkühlung.

SONNTAG (21. Juni)

Die ungewöhnlich starke Hitze setzt sich auch am Sonntag fort. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich immer noch 30 bis 34 Grad. Neben längeren sonnigen Phasen werden mehr Wolken durchziehen, und am Nachmittag oder Abend könnte die zunehmende Schwüle einzelne Wärmegewitter begünstigen.

Wie schützt man sich vor der Hitze?

Am besten leere, faltbare Trinkflaschen oder Tetra-Paks bis 1 Liter mitbringen, um sie an den kostenlosen Trinkwasserstellen auf dem Gelände aufzufüllen. Empfohlen wird vom Veranstalter, helle, luftige Kleidung aus atmungsaktiven Stoffen wie Baumwolle oder Leinen zu tragen und den Kopf mit einer Kappe zu schützen. Um die Haut nicht zu großer Belastung auszusetzen, empfiehlt sich eine wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30, eher 50). Es wird auf dem Gelände kostenloser Sonnenschutz bereitgestellt. Idealerweise sollte zur Mittagsstunde die direkte Sonne gemieden werden. Wer alkoholische Getränke zu sich nimmt, sollte anschließend regelmäßig Wasser trinken, um Dehydrierung und Kreislaufproblemen im Moshpit vorzubeugen.