Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Trotz hitzigem Wetter bleibt die Aufwärmphase des Southside Festivals überraschend cool: entspannte Stimmung, ruhige Verkehrslage und lediglich aufgeheizte Vorfreude prägen den Anreise-Donnerstag auf dem Southside.

Warm-Up vor dem Festival-Start

Das Musikfestival in Neuhausen ob Eck startet offiziell am Freitag, dem 20. Juni, doch am Donnerstag ist bereits „Warm-Up Party“ für alle, die früher anreisen. In vergangenen Jahren fiel dieser Anreisetag teilweise auf Fronleichnam und war damit Feiertag in Baden-Württemberg. Das nutzten viele, um sich den Freitag als Brückentag freizunehmen und bereits früh ihre Campingplätze auf dem Festivalgelände zu sichern.

Ein Warm-Up braucht es dieses Jahr im strengen Sinne nicht. Im Gegenteil: Es wird wohl eher zu heiß. Für den Süden Baden-Württembergs besteht eine Hitzewarnung mit Temperaturen über 30 Grad. Da die Hochebene der Gemeinde Neuhausen ob Eck jedoch relativ hoch gelegen ist, kommen die Festivalbesucher damit noch vergleichsweise gut weg gegenüber anderen Gebieten im Schwabenland.

„So entspannt war es noch nie“

Die Wärme bringt die Anreisenden kaum aus der Ruhe – und auch die Verkehrslage ist überraschend entspannt. Lediglich in den Morgenstunden kam etwas Stau auf, der sich jedoch bereits kurz nach elf Uhr wieder aufgelöst hatte. Die Polizei berichtete gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“: „Es war überraschend wenig los.“ Auch der Shuttlebus zwischen Festivalgelände und Tuttlinger Bahnhof sei nicht überfüllt.„So entspannt war es noch nie“, so die Beamten.

Line-Up und Tickets

Zu erwarten ist, dass noch ein großer Schwall Besucher nachzieht. Auf dem Line-Up für den ersten Tag stehen Billy Talent, Halsey, Provinz, BHZ und viele mehr – das wollen wohl die wenigsten verpassen. In den folgenden Tagen folgen unter anderem Kraftklub, Yungblud, Twenty One Pilots und Florence + The Machine. Abreisetag ist Montag, der 22. Juni.

Bislang ist das Festival nicht ausverkauft: Kurzentschlossene können noch für 279 Euro einen All-Days-Pass kaufen. Tagestickets gibt es ab 139 Euro.