Bill Murray sendet Liebesschwur an Bruce Willis: „Ein verdammt guter Kerl“

Bill Murray erinnerte am Montag an seinen „ Moonrise Kingdom“ -Co-Star Bruce Willis , nachdem Murray nach einigen seiner bisherigen Lieblingsfilme gefragt wurde.

In der Sendung Watch What Happens Live wurde Bill Murray von Moderator Andy Cohen gebeten, vier der Wes-Anderson-Filme, in denen er mitgespielt hat, zu bewerten. Der Schauspieler, der in neun Filmen von Wes Anderson mitgespielt hat, bezeichnete Grand Budapest Hotel zunächst als „unglaublich“. Bevor er zugab, dass The Life Aquatic with Steve Zissou aus dem Jahr 2004 „die größte Herausforderung und der härteste Job war, den ich je hatte. Es hat mich fast das Leben gekostet. Und mein Privatleben“. Ohne näher darauf einzugehen.

Auf Moonrise Kingdom angesprochen, bezeichnete Murray den Film als „wirklich schön und bezaubernd“. „Ich durfte mit Bruce Willis zusammenarbeiten und hatte eine wunderbare Zeit mit ihm“, sagte Murray, als er sich an seine schönste Erinnerung erinnerte. Und bemerkte, dass dieses Gefühl angesichts der Aphasie-Diagnose des Stirb langsam-Stars und seines kürzlichen Geburtstags besonders relevant sei. (Willis wurde am 19. März 70 Jahre alt). „Bruce Willis ist ein guter Kerl. Ein verdammt guter Kerl.“

Bruce Willis und die M&Ms

Murray erzählte eine besonders rührende Geschichte über Willis. Und sagte, dass der damals in Schwierigkeiten steckende Schauspieler während Murrays Zeit bei Saturday Night Live als NBC-Page arbeitete. „Sein Job bestand darin, in die Umkleideräume zu kommen und zu gehen. Und die M&Ms und Brezeln in den Räumen der Schauspieler nachzufüllen“, sagte Murray. „Und ich erinnere mich, dass er, als ich ihn traf, nachdem er bereits ein erfolgreicher Mann war, sagte: „Du und Gilda [Radnor] wart nett zu mir.“

Murray sagte, dass ihm die Interaktion klar eines klarmachte. „Ich komme gut mit diesem Typen klar“, und fügte hinzu, dass Willis „ein guter Freund war und [mich] immer verstand.“ Nach Moonrise Kingdom trafen sich die beiden 2015 am Set von Rock The Kasbah wieder.

Murray hat in seinem „Plead the Fifth“-Segment auf WWHL zwar keinen seiner Filme bewertet. Aber er hatte während seines Auftritts in der Bravo-Talkshow noch viel mehr zu sagen. Der Schauspieler sagte, er ziehe das jüngste SNL50 -Jubiläumsspezial der 40. Jubiläumsfolge der Show vor. Vor allem wegen des Konzerts, das die Veranstaltung im letzten Monat begleitete . Murray ging auch auf die seit langem kursierenden Gerüchte über den exzessiven Drogenkonsum unter den ersten SNL-Darstellern ein. Er bezeichnete es als „Witz“, dass die Leute dächten, es sei außer Kontrolle geraten.

„Die Leute waren in der Lage, jede Woche eine 90-minütige Live-Fernsehshow zu produzieren, die einfach nur high und völlig außer Kontrolle war? Sehr wahrscheinlich“, sagte er sarkastisch.

„Die Leute nahmen Drogen“

„Die Leute nahmen Drogen“, bestätigte Murray. Und fügte hinzu: „Ich habe gehört, dass es auch heute noch Leute gibt, die es tun“. Aber der Schauspieler sagt, dass die Gruppe sich nie davon abhalten ließ, „ihre Freunde, ihre Kollegen und all diese Profis, die Gruppe unglaublicher Profis, die diese Show gemacht haben, im Stich zu lassen“.

„Man hatte eine Verpflichtung gegenüber den Menschen. Und die Menschen respektierten das“, betonte er. „Echte Profis tun das.“

„Drogen oder Alkohol, wenn es passiert ist, dann nach der Arbeit“, sagte Murray. „Vor allem junge Leute wie wir waren nach der Arbeit wie: ‘Gott, wir mussten uns gehen lassen.‘ Man hatte einfach diese verrückte Energie, die man loswerden musste.“

Murray bewirbt derzeit seinen neuen Film The Friend, in dem Naomi Watts mitspielt.