Sind Kelis und Bill Murray tatsächlich ein Paar?

Kelis und Bill Murray sollen inzwischen in einer Beziehung sein. Das berichtete zumindest das die britische Boulevardzeitung „Sun“ am Donnerstag (8. Juni). Doch was ist dran an den Gerüchten rund um das ungleiche Paar?

Am Wochenende (3. Juni) trat die Rapperin beim Mighty Hoopla Festival im Brockwell Park in London auf. Wie Augenzeugen berichteten, verfolgte Bill Murray Kelis‘ Konzert vom Bühnenrand aus. Auch bei anderen Auftritten der Sängerin wurde der Schauspieler bereits gesichtet. Nach ihrem Auftritt in London posierte Kelis mit Murray hinter der Bühne für ein Foto. Nun brodelt die Gerüchteküche. Auf Twitter machen sich die Leute lustig über das ungleiche Paar. Schließlich liegt zwischen den beiden ein Altersunterschied von fast 30 Jahren.

Empfehlung der Redaktion 11 coole Zitate aus „Und täglich grüßt das Murmeltier“

Kelis und ihre Ex-Männer

Bisher hatten sowohl Kelis als auch Bill Murray weniger Glück in Sachen Liebe. Die 43-jährige Sängerin war zuvor mit Rapper Nas verheiratet. Nach vier Jahren Ehe hatte die damals hochschwangere Kelis im April 2009 die Scheidung eingereicht. 2018 behauptete sie, Nas habe sie während ihrer Beziehung körperlich missbraucht. Dieser wiederum streitet die Vorwürfe bis heute ab.

2014 heiratete Kelis erneut. Diesmal den Fotografen Mike Mora. Die beiden haben zwei Kinder zusammen. Ihr gemeinsamer Sohn kam ein Jahr später, im November 2015, auf die Welt. Im September 2020 folgte die Geburt ihrer Tochter. Nach Liebesglück und Kindersegen kam 2021 dann die Horror-Nachricht für den zweifachen Vater: Diagnose Magenkrebs im Endstadium. Im darauffolgenden Jahr verstarb Mora im Alter von 37 Jahren an den Folgen seiner Erkrankung.

Bill Murrays Ex-Frauen

Auch Bill Murray hatte ein turbulentes Liebesleben. Genau wie Kelis war der 72-jährige Hollywood-Star bereits zweimal verheiratet. Mit seiner ersten Ehefrau Margaret Kelly hat Bill Murray zwei Kinder. Die Ehe hielt von 1981 bis 1996. Ein Jahr später heiratete er erneut. Dieses Mal die Kostümbildnerin Jennifer Butler. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder. 2008 ließ sich das Ehepaar scheiden. Inoffiziell beschuldigte ihn seine zweite Frau Jennifer Butler der häuslichen Gewalt und der Sex-, Marihuana- und Alkoholsucht. Außerdem soll der sechsfacher Vater ihr während der Ehe untreu gewesen sein.Überraschend verstarb Butler dann im Alter von 57 Jahren im Jahr 2021.

Die Parallelen im Liebesleben von Kelis und Bill Murray sind nicht von der Hand zu weisen. Beide waren zwei mal verheiratet. Beide haben mehrere Kinder aus ihren Ehen mitgebracht. Und beide haben schließlich den Tod ihres Partners erleben müssen. Auch wenn Bill Murray zum Zeitpunkt des Todes von Jennifer Butler nicht mehr mit ihr verheiratet war – bis zum Ende standen sich die beiden sehr nahe.

Gemeinsames Band

Berichten zufolge sind sich die RnB-Künstlerin und der „Ghostbusters“-Star näher gekommen, seit Kelis‘ zweiter Ehemann im März letzten Jahres gestorben ist bzw. während Bills Ex-Frau 2021 verstarb. Angeblich wurden sie auch schon zusammen im selben Hotel gesichtet.

Ein Freund sagte dazu: „Sie haben sich bereits in den USA getroffen, was in der Branche für Gesprächsstoff sorgte, und jetzt treffen sie sich in London, während sie beide hier sind. Sie haben sich offensichtlich gut verstanden. Aber sie haben auch beide erst vor kurzem einen Trauerfall erlitten und haben dieses gemeinsame Band zwischen ihnen.” Und weiter: „Was auch immer sie zusammengebracht hat, und so unwahrscheinlich es auch scheint, sie sind beide Single und haben trotz des großen Altersunterschieds Spaß.”

Sind Kelis und Bill Murray jetzt also ein Paar? Kurzum: Wir wissen es nicht. Weder Kelis, noch Murray haben sich bisher zu den Gerüchten rund um ihre heimliche Romanze geäußert. Ob und wann sie beiden ihre Beziehung noch öffentlich bestätigen werden, bleibt erst einmal unklar. Murray arbeitet derzeit in London an der Fortsetzung von „Ghostbusters“, während es sich Kelis mit ihren drei Kindern im Urlaub gutgehen lässt.