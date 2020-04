Das wird Sie auch interessieren

Bill Withers, einer der bedeutendsten US-Soulsänger, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte laut US-Ausgabe des ROLLING STONE, dass er den Folgen von Herzkomplikationen erlegen sei.

Withers gelang mit „Ain’t No Sunshine“ einer der größten Hits der Soulmusik, schrieb und interpretierte aber auch erfolgreiche Songs wie „Lean on Me“, „Lovely Day“ und „Just the Two of Us“.

