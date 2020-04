„One World“: Stevie Wonder covert Bill Withers‘ „Lean On Me“

Bill Withers ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 81 Jahren an Herzkomplikationen gestorben.

Bill Withers, einer der bedeutendsten US-Soulsänger, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte laut US-Ausgabe des ROLLING STONE, dass er den Folgen von Herzkomplikationen erlegen sei. Withers gelang mit „Ain't No Sunshine“ einer der größten Hits der Soulmusik, schrieb und interpretierte aber auch erfolgreiche Songs wie „Lean on Me“, „Lovely Day" und „Just the Two of Us“. Die Familie äußerte sich tief betrübt, berichtet „Welt.de“. „Ein Einzelgänger mit einem Herzen, das davon angetrieben wurde, mit seiner Poesie und Musik die Allgemeinheit zu verbinden. Er sprach ehrlich zu Menschen und brachte sie zusammen“, schrieb sie der Nachrichtenagentur AP.…