Exklusiv: Dies ist die Frau, die Billie Eilish vor dem brutalen Fan rettete

Aniyah Saint-Surin war kurz davor, ihren Traum zu leben. Als lebenslanger Billie Eilish Fan konnte Saint-Surin endlich die Hit Me Hard and Soft Sängerin zum ersten Mal live sehen, als Eilish ihre Tournee im Kaseya Center in Miami am 9. Oktober begann.

Die Tickets waren in letzter Minute zusammengekommen, und mit der Hilfe ihrer Tante hatte Saint-Surin ein passendes Outfit zusammengestellt, komplett mit einem roten Bandana, das in der Ecke ihres Zimmers Staub gesammelt hatte.

Die Kleidung spielte keine Rolle. Sie war dort, um ihre Billie zu sehen. Saint-Surin hat unzählige Eilish-Konzerte über ihren Handybildschirm gesehen, daher wusste sie, was als Nächstes passieren würde. Nachdem sie Eilish „Guess“ singen hörte, ihren Hit in Zusammenarbeit mit Charli XCX , sah Saint-Surin, wie Eilish sich bereit machte, an der überfüllten Absperrung vorbeizulaufen.

Der Vorfall an der Absperrung

Darauf hatte sie gewartet: dass Eilish von der Bühne springen und an einer Schar wartender Fans vorbeirennen würde, die alle ihre Arme ausgestreckt hatten, um sie für einen kurzen Moment zu berühren. Das war ihr Moment. Eilish hatte gerade Saint-Surins Fingerspitzen berührt, als alles aus dem Ruder lief. Ein Fan packte Eilish, und die Sängerin stürzte schwer – sie prallte gegen die Metallabsperrung .

„Sofort machte es Klick“, erzählt Saint-Surin dem Rolling Stone. Bevor sie überhaupt realisierte, was sie tat, stieß sie den Fan weg, verließ ihren begehrten Platz an der Absperrung – und ihre Chance, erneut mit Eilish zu interagieren –, um den Mann lautstark dafür zu beschimpfen, dass er Eilish so grob gepackt hatte. Ein paar Minuten später war sie wieder an ihrem Platz, erschüttert, aber überzeugt, dass niemand ihre Aktion bemerkt hatte.

Saint-Surin hört Billie Eilish schon so lange sie denken kann – mindestens sechs Jahre –, was für eine 18-Jährige einen erheblichen Teil ihres Lebens ausmacht. Seit Eilish 2019 ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ veröffentlichte, ist Saint-Surin ein selbsternannter Fan und verfolgt die in Los Angeles lebende Sängerin, die sich von einer Newcomerin in der Branche zu einer Grammy- und Oscar-gekrönten Größe entwickelt hat. Sie sah sich Eilishs Konzerte über TikTok an, streamte Interviews auf YouTube und hörte natürlich ständig ihre Musik.

Vom Klick-Moment zur Viralität

„Als die Tickets in den Verkauf gingen, habe ich alle, meinen Bruder, meine Schwester, einfach alle auf ihre Ticketmaster-App geschickt“, sagt sie. „Ich habe immer wieder gesagt: ‚Ich brauche diese Billie-Tickets. Ich brauche sie!‘“ Sie war immer noch überwältigt davon, bei ihrem ersten Eilish-Konzert dabei zu sein, und erzählte ihrer Familie später am Abend begeistert davon, ging aber mit dem Gedanken ins Bett, dass sie es bis zum nächsten Morgen wieder vergessen haben würde. Als sie einschlief, hatte sie etwa 70 Follower auf TikTok . Fünf Tage später hat sie eine halbe Million erreicht.

Was Surin nicht wusste, war, dass in der Nacht ihres Konzerts mehrere Clips, in denen sie den Fan anschrie, der Eilish gepackt hatte, langsam viral im Internet gingen und Beiträge von Finneas und Reneé Rapp hervorbrachten. Das Ticket-Wiederverkaufsunternehmen StubHub besorgte ihr Tickets für die nächste Show, damit sie endlich ihren Traum verwirklichen konnte, Eilish die Hand zu schütteln. Über ihren Tourmanager besorgte Eilish Saint-Surins Bruder ein Ticket für eine Show – und schickte Saint-Surin sogar mehrere Fanartikel, um ihr für ihr Handeln zu danken. (Der Fan, der Eilish gepackt hatte, wurde nicht identifiziert.)

Das virale Video erscheint zu einer Zeit, in der Künstler sich zunehmend über das Verhalten von Fans bei Konzerten äußern, das sie in Gefahr bringen kann. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter aus dem Jahr 2023 merkte Eilish selbst an, dass es beängstigend sein kann, wenn Fans aufgeregt sind und versuchen, sie zu packen oder Dinge zu werfen.

Reaktionen & Edits

„Die Leute sind einfach aufgeregt und das kann gefährlich sein. Ich habe gemischte Gefühle dabei, denn wenn man dort oben steht, ist das toll“, sagte Eilish. „Aber man weiß, dass es aus Liebe geschieht und sie nur versuchen, einem etwas zu geben. Man ist in einer verletzlichen Position, aber ich werde schon seit Jahren mit Sachen beworfen.“

Jetzt ist Saint-Surin eine Heldin im Internet und trägt den Spitznamen „Red Bandanna Girl“ wegen des roten Kopftuchs, das sie trug, als sie den Fan verfolgte, der Eilish gepackt hatte. In ihrem ersten öffentlichen Interview sprach Saint-Surin mit Rolling Stone über ihre Liebe zu Eilish, den Verfall der Konzertetikette und warum es vielleicht an der Zeit ist, dass Fandoms in ihren Reihen Rechenschaft ablegen.

Das Interview mit Aniyah Saint-Surin

Seit wann bist du Musikliebhaberin? Hast du ein Lieblingsgenre?

Ich liebe diese Frage. Das hängt ganz davon ab, in welcher Stimmung ich bin. Ich höre Musik, seit ich denken kann, und ich liebe alle Genres und die Gefühle, die sie in mir auslösen. Von Pop über Hip-Hop bis hin zu K-Pop – ich liebe alles. Ich liebe Musik so sehr. Was würde ich ohne sie tun?

Was reizt dich als jemand, der so viele verschiedene Genres liebt, an Billie Eilish als Künstlerin?

Ich bin seit sechs Jahren ein Billie-Fan. Es fühlt sich an, als hätte ich sie aufwachsen sehen – nun, ich habe sie tatsächlich aufwachsen sehen –, aber es ist wie eine Verbindung, die sie zu uns hat. Nennen Sie Fans verrückt, aber ich schwöre, dass es echt ist. Was mich wirklich mit Billies Musik verbunden hat, war die Art und Weise, wie sie ihre Geschichten, Erfahrungen und Traumata in etwas so Schönes verwandelt, das Millionen anderen Mädchen wie mir hilft, Hindernisse in ihrem Leben zu überwinden.

Wenn ich ihre Interviews und ihre Persönlichkeit sehe, finde ich alles an ihrem Charakter so faszinierend. Wenn man ein Fan ist und seine Künstler findet, ist es, als ob sie einen einfach verstehen.

Wie viele Billie-Konzerte hast du vor diesem viralen Vorfall besucht?

Donnerstag war mein erstes Mal.

Als jemand, der schon so viele Jahre Fan ist, muss das ein bisschen überwältigend gewesen sein.

Oh mein Gott. Als ich die Arena betrat und mich an der Absperrung festhielt, hatte ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, würde ich in meinem Bett liegen, und ich habe mich noch nie so gefühlt, als wäre es mehr als ein Traum, als wäre es nicht einmal real. Ich habe ihre Show online gesehen. Aber als ich diese Bühne wirklich sah und all die begeisterten Menschen um mich herum und mit ihnen über sie sprach, kam es mir nicht real vor. Ja, ich bin immer wieder zu Boden gefallen. Ich bin immer wieder zu Boden gefallen.

Erzähl mir doch mal von dem Vorfall mit dem Fan.

OK, Billie hat zwei Bühnen, eine kleine Bühne und die Hauptbühne, die ein langes Rechteck ist. Sie singt „Guess” und dann „Everything I Wanted”, und mir wird klar: „Moment mal, jetzt kommt der Moment, in dem Billie durch die Menge läuft.” Also renne ich zurück zu meinem Platz an der Absperrung, und meine Freundinnen haben meinen Platz freigehalten. Ich komme dort an und halte mich einfach fest. Ich dachte: „Das ist es.“ Das war mein Traum. Das ist der Traum jedes Fans, nur diesen einen Moment des Kontakts mit seinem Lieblingskünstler zu haben.

Das bedeutet einfach so viel. Billie kommt also herunter. Ich halte mein Handy [fest an meine Brust gedrückt], weil ich mich daran erinnern möchte, aber ich möchte das Handy nicht vor meinem Gesicht haben. Aber in dem Moment, als sich unsere Finger berühren, geht Billie zu Boden. Es sah überhaupt nicht gut aus, denn ihr Kopf war nach unten geneigt und sie wurde gegen die Absperrung gedrückt. Ich versuche, ihren Arm hochzuziehen, und spüre einen Ruck an mir, also drehe ich mich um und da steht dieser Typ. Und sofort machte es Klick. Es war sofort klar. Ich dachte nur: „Du hast diese kleine Dame angefasst? Jetzt geht es um dich und mich.“

Was hast du gemacht?

Ich sah nur sein Gesicht und stürzte mich auf ihn. Ich schrie und fluchte, ehrlich gesagt. „Was machst du da? Was machst du da? Lass Billie in Ruhe! Schafft ihn hier weg!“ Und dann, so erinnere ich mich, waren plötzlich sechs Polizisten auf ihm. Ich weiß nicht einmal mehr, dass die Polizei mich auch festgehalten hat, aber sie waren eigentlich sehr nett und standen schließlich auf meiner Seite.

Konntest du das Konzert nach dem Vorfall genießen?

Nachdem die Sicherheitsleute mich befragt hatten – sie waren sehr nett –, ging ich zu meinem Platz an der Absperrung zurück. Alle dort waren so nett. Sie haben meine Handtasche für mich aufbewahrt. Sie haben gefragt, ob ich okay bin. Das sind die nettesten Menschen überhaupt. Ich werde sie für immer lieben. Aber ich war so wütend, dass ich den Moment nicht wirklich genießen konnte.

In allen meinen Konzertvideos danach hört man mich schreien: „Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist! Das ist verrückt!“ Am Ende des Konzerts lächelten alle, füllten ihre Hände mit Konfetti, und weil ich alleine dort war, lief ich einfach alleine durch die Arena und suchte den Ausgang, während ich mir selbst „Ich kann das nicht glauben!“ zurief. Ich weiß, dass ich verrückt gewirkt habe.

Hast Du erwartet, dass der Vorfall so viral gehen würde?

Nein, ich war immer noch sehr aufgebracht, deshalb habe ich mich nicht einmal in den sozialen Medien gemeldet. Als Erstes habe ich meine Tante angerufen und ihr erzählt, dass dieser Typ Billie angegriffen hat und ich ihn angegangen bin. Ich dachte, ich wäre wirklich der Einzige, der das Video hat. Ich rief meine Mutter an und sie sagte sofort: „Keine Solo-Konzerte mehr.

Das ist ein erwachsener Mann. Du hättest verletzt werden können.“ Am Ende des Abends sah ich ein Video darüber, aber ich dachte, es würde bis zum Morgen verschwunden sein. Also ging ich schlafen und als ich aufwachte, hatte ich 2.000 neue Follower auf TikTok.

Warst Du besorgt, als Du merktest, wie viral die Clips wurden, insbesondere diejenigen, die sich auf dich konzentrierten?

Als ich das Video zum ersten Mal auf Twitter sah, schnappte ich nach Luft. Ich dachte: „Oh mein Gott, alle werden nur eine wütende schwarze Frau sehen. Viele schwarze Frauen vor mir mussten damit kämpfen, dass ihre Emotionen als respektlos angesehen wurden, selbst wenn sie nur jemanden verteidigten, der ihnen am Herzen lag.

Deshalb hatte ich große Sorge, dass ich aus dem Zusammenhang gerissen und so behandelt werden würde. Aber ich bin froh, dass die Leute Verständnis gezeigt haben, und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, als gerechtfertigt angesehen zu werden, denn viele Frauen haben diese Gnade nicht erfahren.

Wie wirken sich deiner Meinung nach Fandom und Besessenheit auf Vorfälle wie diesen aus?

Diese Verbindung zwischen Stan und Künstler, Ihren Lieblingskünstlern – Sie interessieren sich so sehr für sie. Und sie kümmern sich auch um all die Menschen, die sie unterstützen. Ich bin eine Frau. Billie ist eine Frau. Und es fühlte sich so an, als hätte dieser Mann einfach seine Macht missbraucht. Billie hat sogar einen Song, der davon handelt. Sie ohne Grund gewaltsam zu packen, nur um aggressiv zu sein, ist einfach verrückt. Aber ich glaube, ich hätte das Gleiche für jeden in diesem Pit getan. I

ch mache keine Witze, wenn es darum geht, Hand anzulegen und Grenzen zu überschreiten. Das war einfach so respektlos. Ich konnte nicht begreifen, wie das alles passieren konnte, und das hat so viel Wut in mir ausgelöst. Ich bin noch nie auf jemanden losgegangen. Ja, man könnte mich als konfrontativ bezeichnen, was meine Worte angeht, aber es war einfach etwas an dieser Situation.

Ich musste etwas tun. Und ich sehe viele Kommentare wie: „Du hast Billie gerettet. Du hast Billie gerettet.“ Nun, Herr Polizist und Herr Sicherheitsbeamter – sie haben Billie gerettet. Aber ich wollte diesem Mann auf jeden Fall meine Meinung sagen.

Als jemand, der sich als Stan identifiziert, glaubst Du, dass sich die Konzertetikette aufgrund parasozialer Beziehungen verschlechtert hat?

Zu tausend Prozent. Die Leute sehen Künstler in der Branche und denken: „Du bist mir etwas schuldig.“ Und ich bin selbst schuldig daran. Als ich anfing, mich für Musik zu interessieren, dachte ich: „Oh mein Gott, wenn ich sie sehe, renne ich zu ihnen hin, bitte sie um ein Foto und umarme sie.“ Das liegt daran, dass ich sie kenne, aber sie sehen mich an und sind nett, obwohl ich ein Fremder bin. Es hat ein gewisses Maß an Unheimlichkeit erreicht, als würden die Leute jetzt Grenzen überschreiten.

Es wird seltsam. Und es wird aufdringlich. Und ich finde es wirklich wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass man für seine Lieblingskünstler ein Fremder ist. Ja, man hat diese Beziehung durch ihre Musik, aber man kennt sie nicht persönlich. Ja, man sieht sie live, ja, man sieht alle ihre Interviews, und ja, man kennt jeden Song, aber man weiß nichts über diese Person. Ich finde, das muss man wirklich verstehen.

Glaubst du, dass Stans sich bewusst sind, wann diese Art von Liebe und Besessenheit respektlos wird?

Ich denke schon. Ich nenne sie gerne echte Stans, Menschen, die diese Grenzen respektieren. Das sind Menschen, die nicht ihre Angelegenheiten googeln und versuchen, herauszufinden, was in ihrem Privatleben vor sich geht. Wenn Schlagzeilen über Billie erscheinen – das geht mich nichts an. Ich denke immer daran, dass Billie einmal gesagt hat, sie würde uns gerne alles erzählen, aber dann wäre alles im Internet zu finden. Wenn es nur Billies Fans und meine Freundin gäbe, hätten wir so viel Spaß. Aber ich verstehe, dass sie, wenn sie monatelang verschwindet, wahrscheinlich einfach nur ihre Ruhe braucht. Und ich sage mir, dass sie wiederkommen wird. Das tut sie immer.