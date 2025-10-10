Fan-Angriff auf Billie Eilish: Schockmoment bei Konzert in Miami

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Billie Eilish wurde während ihres Konzerts im Kaseya Center in Miami am Donnerstagabend, dem 9. Oktober, von einem Fan gewaltsam am Arm gezogen und beinahe in die Menge gerissen.

Ein virales Video zeigt, wie Eilish die Bühne verlässt und Fans am Bühnenrand abklatscht, als jemand plötzlich nach ihrem Arm greift und versucht, sie in die Zuschauermenge zu ziehen.

Die Sängerin fällt dabei rückwärts gegen die Absperrung, wird jedoch sofort von Sicherheitskräften gestützt. Sie blieb offenbar unverletzt, setzte ihren Weg jedoch ohne weiteren Kontakt zu den Fans fort.

Vorfall löst Chaos in der Menge aus

Ein zweites, von oben gefilmtes Video zeigt, wie ein Fan gestoßen wird und rückwärts in die Menge fällt, bevor er zu Boden geht. Kurz darauf folgt eine weitere Person, die offenbar auf den Vorfall reagiert und den Fan verbal konfrontiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Laut einer Erklärung des Miami Police Department (via „NBC News“) wurde die betreffende Person nach dem Vorfall aus der Halle verwiesen. Strafrechtliche Ermittlungen laufen derzeit nicht. Vertreter von Eilish äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Billie Eilish über unangemessenes Fanverhalten

Eilish hatte sich bereits in der Vergangenheit kritisch über unangemessenes Verhalten von Fans bei Konzerten geäußert. In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ im Jahr 2023 sprach sie über den Trend, Gegenstände auf die Bühne zu werfen, und sagte, sie werde „seit buchstäblich sechs Jahren auf der Bühne mit Dingen beworfen“.

Sie erklärte weiter: „Die Leute sind einfach aufgeregt, und das kann gefährlich werden. Ich habe gemischte Gefühle, weil es auf der Bühne wirklich nervt. Aber ich weiß, dass es aus Liebe geschieht und die Fans einem nur etwas geben wollen. Man ist in einer verletzlichen Position, aber ich werde seit Jahren mit Sachen beworfen.“ (Während eines Konzerts im Dezember 2024 in Arizona wurde Eilish von einem blauen Armband getroffen, als sie ‚What Was I Made For?‘ performte.)

Das Konzert in Miami markierte den Auftakt der neuen Nordamerika-Etappe von Eilishs „Hit Me Hard and Soft“-Tour. Sie tritt noch zweimal im Kaseya Center auf (am 11. und 12. Oktober), weitere Termine sind bis November geplant.