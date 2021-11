Aktuell pausiert Billie Eilish von ihrer Tournee. Dafür betrat sie nun die eher etwas bescheidenere Bühne der „Sesamstraße“. Die Sängerin führte in der beliebten Kindersendung gemeinsam mit der Figur Graf Zahl eine neue Version ihres Hits „Happier Than Ever“ auf. Sie soll Kindern dabei helfen, bis Zwei zu zählen.

Empfehlung der Redaktion Style Check: Billie Eilish

„When I’m counting with you, I’m happier than ever“, singt die Musikerin dem Vampir in ihrem Ständchen vor. „Numbers sound so much better“, stimmt die Puppe ein, die im Englischen „The Count“ heißt.

Daraufhin unterstützt Eilish den zitternden Bert beim Zählen seiner Pullover und addiert die Äpfel von Elmo. Auch das zweiköpfige Monster bietet sich für die kleine Übung natürlich bestens an und wird nicht ausgelassen.

52. Staffel fährt mit vielen weiteren Stars auf

Eilish ist einer von vielen Stars, die sich für die 52. Staffel der „Sesamstraße“ unter die nicht nur von Vorschulkindern goutierten Muppet-Figuren mischen. Sie wird am 11. November auf „HBO Max“ Premiere feiern. Weitere Gast-Stars sind die Musiker*innen Kacey Musgraves, Anderson Paak und Jon Batiste sowie die Dichterin Amanda Gorman und der Tennisspieler Naomi Osaka.

Empfehlung der Redaktion „Sesamstraße“ setzt mit neuen Muppets Zeichen gegen Rassismus